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В минобороны Франции заявили о сохранении каналов диалога с Россией

В минобороны Франции заявили о сохранении каналов диалога с Россией - РИА Новости, 10.11.2022

В минобороны Франции заявили о сохранении каналов диалога с Россией

И Россия, и Франция обладают силами ядерного сдерживания и должны оставлять открытыми каналы для диалога, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:13

2022-11-10T01:13

2022-11-10T01:26

себастьян лекорню

сергей шойгу

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ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. И Россия, и Франция обладают силами ядерного сдерживания и должны оставлять открытыми каналы для диалога, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI в среду."Россия имеет ядерное оружие, Франция имеет ядерное оружие. Что бы ни происходило, какими бы глубокими ни были разногласия, диалог между ядерными державами всегда должен быть возможен – хотя бы из-за сил ядерного сдерживания", - сказал министр.По сообщению Минобороны РФ, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и довел до его сведения свою озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".До этого по инициативе французской стороны министры общались в августе и обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827069535.html

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себастьян лекорню, сергей шойгу, франция, россия, киев, минобороны франции, запорожская аэс