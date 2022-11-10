https://ria.ru/20221110/deboshir-1830550890.html

Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении

Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении - РИА Новости, 10.11.2022

Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении

Уголовное дело возбудили в Обнинске, где пьяный дебошир в полицейском участке напал на двух сотрудниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Калужской РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:17

2022-11-10T16:17

2022-11-10T16:17

происшествия

обнинск

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Обнинске, где пьяный дебошир в полицейском участке напал на двух сотрудниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Калужской области.В соцсетях и Telegram-канала опубликовано видео, сделанное, судя по всему, камерой наблюдения, установленной в этом полицейском участке. На кадрах мужчина нападает на двух женщин-полицейских – хватает их за одежду, за волосы, валит на пол. У одной из сотрудниц, судя по кадрам, он пытается вытащить пистолет из кобуры. В это время на помощь коллегам прибегают мужчины-полицейские и оттаскивают дебошира."Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Обнинска", - сообщили в надзорном ведомстве.Собеседница подчеркнула, что в настоящее время мужчина, это 44-летний житель Обнинска, помещен под стражу."Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД по Обнинску за административное правонарушение. В состоянии алкогольного опьянения он применил физическую силу в отношении двух сотрудниц", - сказали в прокуратуре.Пострадавшие - начальник смены и оперативный дежурный, которые в момент инцидента находились при исполнении должностных обязанностей. При этом в прокуратуре не прокомментировали, действительно ли нападавший пытался отнять табельный пистолет у сотрудницы полиции. Инцидент произошел еще 1 ноября, хотя резонанс получил только сейчас.В региональных управлениях МВД и СК инцидент не комментируют.

https://ria.ru/20221006/mayor-1822072425.html

https://ria.ru/20221027/sk-1827272683.html

обнинск

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, обнинск, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)