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Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении - РИА Новости, 10.11.2022
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Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении
Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении - РИА Новости, 10.11.2022
Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении
Уголовное дело возбудили в Обнинске, где пьяный дебошир в полицейском участке напал на двух сотрудниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Калужской РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:17
2022-11-10T16:17
происшествия
обнинск
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Обнинске, где пьяный дебошир в полицейском участке напал на двух сотрудниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Калужской области.В соцсетях и Telegram-канала опубликовано видео, сделанное, судя по всему, камерой наблюдения, установленной в этом полицейском участке. На кадрах мужчина нападает на двух женщин-полицейских – хватает их за одежду, за волосы, валит на пол. У одной из сотрудниц, судя по кадрам, он пытается вытащить пистолет из кобуры. В это время на помощь коллегам прибегают мужчины-полицейские и оттаскивают дебошира."Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Обнинска", - сообщили в надзорном ведомстве.Собеседница подчеркнула, что в настоящее время мужчина, это 44-летний житель Обнинска, помещен под стражу."Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД по Обнинску за административное правонарушение. В состоянии алкогольного опьянения он применил физическую силу в отношении двух сотрудниц", - сказали в прокуратуре.Пострадавшие - начальник смены и оперативный дежурный, которые в момент инцидента находились при исполнении должностных обязанностей. При этом в прокуратуре не прокомментировали, действительно ли нападавший пытался отнять табельный пистолет у сотрудницы полиции. Инцидент произошел еще 1 ноября, хотя резонанс получил только сейчас.В региональных управлениях МВД и СК инцидент не комментируют.
https://ria.ru/20221006/mayor-1822072425.html
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обнинск
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происшествия, обнинск, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Обнинск, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
16:17 10.11.2022
 
Пьяный житель Обнинска напал на сотрудниц полиции в отделении

В Обнинске возбудили дело после нападения пьяного дебошира на двух сотрудниц полиции в ОВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Обнинске, где пьяный дебошир в полицейском участке напал на двух сотрудниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
В соцсетях и Telegram-канала опубликовано видео, сделанное, судя по всему, камерой наблюдения, установленной в этом полицейском участке. На кадрах мужчина нападает на двух женщин-полицейских – хватает их за одежду, за волосы, валит на пол. У одной из сотрудниц, судя по кадрам, он пытается вытащить пистолет из кобуры. В это время на помощь коллегам прибегают мужчины-полицейские и оттаскивают дебошира.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Обнинска", - сообщили в надзорном ведомстве.
Собеседница подчеркнула, что в настоящее время мужчина, это 44-летний житель Обнинска, помещен под стражу.
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"Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД по Обнинску за административное правонарушение. В состоянии алкогольного опьянения он применил физическую силу в отношении двух сотрудниц", - сказали в прокуратуре.
Пострадавшие - начальник смены и оперативный дежурный, которые в момент инцидента находились при исполнении должностных обязанностей. При этом в прокуратуре не прокомментировали, действительно ли нападавший пытался отнять табельный пистолет у сотрудницы полиции. Инцидент произошел еще 1 ноября, хотя резонанс получил только сейчас.
В региональных управлениях МВД и СК инцидент не комментируют.
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ПроисшествияОбнинскКалужская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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