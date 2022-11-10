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"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем - РИА Новости, 10.11.2022
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"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем - РИА Новости, 10.11.2022
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем
Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
россия
коммунисты россии
кпсс
госдума рф
леонид брежнев
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.Брежнев стал секретарем ЦК КПСС в 1964 году. Он руководил Советским Союзом до 1982 года. Эпоха Брежнева получила в дальнейшем в истории название "период застоя". В это время в стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, носившей плановый характер. Периоды ослабления напряженности в мире, связанные с подписанием договоров с США по ограничению гонки вооружений, сменялись резким обострением."Партия "Коммунисты России" направила в Государственную Думу РФ обращение, в котором просит ввести законодательный запрет на термин "застой" в отношении исторического периода, когда руководителем страны и правящей партии КПСС был Леонид Ильич Брежнев", - сказал Малинкович.Время Брежнева он назвал эпохой "огромных достижений во всех областях развития страны", а тех, кто называет этот период застойным - "горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками"."Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей", - заключил Малинкович.
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россия, коммунисты россии, кпсс, госдума рф, леонид брежнев, политика, ссср, сша, общество
Россия, Коммунисты России, КПСС, Госдума РФ, Леонид Брежнев, Политика, СССР, США, Общество
11:55 10.11.2022
 
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем

"Коммунисты России" призвали Госдуму запретить называть брежневскую эпоху застоем

© РИА Новости / Иван Денисенко / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
Брежнев стал секретарем ЦК КПСС в 1964 году. Он руководил Советским Союзом до 1982 года. Эпоха Брежнева получила в дальнейшем в истории название "период застоя". В это время в стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, носившей плановый характер. Периоды ослабления напряженности в мире, связанные с подписанием договоров с США по ограничению гонки вооружений, сменялись резким обострением.
"Партия "Коммунисты России" направила в Государственную Думу РФ обращение, в котором просит ввести законодательный запрет на термин "застой" в отношении исторического периода, когда руководителем страны и правящей партии КПСС был Леонид Ильич Брежнев", - сказал Малинкович.
Время Брежнева он назвал эпохой "огромных достижений во всех областях развития страны", а тех, кто называет этот период застойным - "горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками".
"Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей", - заключил Малинкович.
Леонид Ильич Брежнев. Генеральный секретарь ЦК КПСС - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
08:00
Современная Россия думает о Леониде Брежневе лучше, чем Советская
 
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