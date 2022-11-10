https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830442270.html

"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем

"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем - РИА Новости, 10.11.2022

"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем

Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:55

2022-11-10T11:55

2022-11-10T11:55

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.Брежнев стал секретарем ЦК КПСС в 1964 году. Он руководил Советским Союзом до 1982 года. Эпоха Брежнева получила в дальнейшем в истории название "период застоя". В это время в стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, носившей плановый характер. Периоды ослабления напряженности в мире, связанные с подписанием договоров с США по ограничению гонки вооружений, сменялись резким обострением."Партия "Коммунисты России" направила в Государственную Думу РФ обращение, в котором просит ввести законодательный запрет на термин "застой" в отношении исторического периода, когда руководителем страны и правящей партии КПСС был Леонид Ильич Брежнев", - сказал Малинкович.Время Брежнева он назвал эпохой "огромных достижений во всех областях развития страны", а тех, кто называет этот период застойным - "горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками"."Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей", - заключил Малинкович.

https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830326094.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, коммунисты россии, кпсс, госдума рф, леонид брежнев, политика, ссср, сша, общество