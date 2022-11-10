https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830442270.html
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем - РИА Новости, 10.11.2022
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем
Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.Брежнев стал секретарем ЦК КПСС в 1964 году. Он руководил Советским Союзом до 1982 года. Эпоха Брежнева получила в дальнейшем в истории название "период застоя". В это время в стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, носившей плановый характер. Периоды ослабления напряженности в мире, связанные с подписанием договоров с США по ограничению гонки вооружений, сменялись резким обострением."Партия "Коммунисты России" направила в Государственную Думу РФ обращение, в котором просит ввести законодательный запрет на термин "застой" в отношении исторического периода, когда руководителем страны и правящей партии КПСС был Леонид Ильич Брежнев", - сказал Малинкович.Время Брежнева он назвал эпохой "огромных достижений во всех областях развития страны", а тех, кто называет этот период застойным - "горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками"."Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей", - заключил Малинкович.
https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830326094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, коммунисты россии, кпсс, госдума рф, леонид брежнев, политика, ссср, сша, общество
Россия, Коммунисты России, КПСС, Госдума РФ, Леонид Брежнев, Политика, СССР, США, Общество
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем
"Коммунисты России" призвали Госдуму запретить называть брежневскую эпоху застоем
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
Брежнев стал секретарем ЦК КПСС в 1964 году. Он руководил Советским Союзом до 1982 года. Эпоха Брежнева получила в дальнейшем в истории название "период застоя". В это время в стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, носившей плановый характер. Периоды ослабления напряженности в мире, связанные с подписанием договоров с США
по ограничению гонки вооружений, сменялись резким обострением.
"Партия "Коммунисты России" направила в Государственную Думу РФ
обращение, в котором просит ввести законодательный запрет на термин "застой" в отношении исторического периода, когда руководителем страны и правящей партии КПСС был Леонид Ильич Брежнев", - сказал Малинкович.
Время Брежнева он назвал эпохой "огромных достижений во всех областях развития страны", а тех, кто называет этот период застойным - "горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками".
"Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей", - заключил Малинкович.