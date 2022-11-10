https://ria.ru/20221110/bolnitsy-1830530339.html

Больницы и поликлиники Кузбасса оснащают новейшим оборудованием

Больницы и поликлиники Кузбасса оснащают новейшим оборудованием - РИА Новости, 10.11.2022

Больницы и поликлиники Кузбасса оснащают новейшим оборудованием

Больницы и поликлиники Кузбасса оснащают оборудованием для поддерживающей терапии и восстановления после травм, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:27

2022-11-10T15:27

2022-11-10T15:27

общество

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Больницы и поликлиники Кузбасса оснащают оборудованием для поддерживающей терапии и восстановления после травм, сообщает пресс-служба правительства региона."Мы продолжаем совершенствовать систему здравоохранения, приобретаем высокотехнологическое оборудование. Только с начала года на медицинскую технику для больниц и поликлиник региона было затрачено 7,4 миллиарда рублей. Важно, чтобы жители области могли получать помощь в комфортных условиях, проходить обследование и лечение на современном оборудовании и своевременно. С начала года медицинскую реабилитацию прошли свыше 13,7 тысяч кузбассовцев", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в больницы, поликлиники и амбулатории поступило 1214 единиц оборудования, еще 238 закуплено в этом году. Программа "Оптимальная для восстановления здоровья реабилитация" утверждена в текущем году. Благодаря ей сроки ожидания пациентами плановой помощи сократятся до 14 дней, а медорганизации получат новое оборудование: роботизированное, компьютеризированное и с особой технологией биологической обратной связи, которая заключается в непрерывном мониторинге в режиме реального времени определенных физиологических показателей пациента и сознательном управлении ими с помощью мультимедийных, игровых и других приемов.Оборудование распределят по четырем медицинским учреждениям региона: 343 единицы будут направлены в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша, 270 аппаратов поступят в Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского, 158 — в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 имени Г.П. Курбатова и 108 единиц — в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу им. Ю.А. Атаманова."Современная техника предназначена для реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другими. С помощью аппаратуры врачи смогут проводить точно направленную разгрузочную терапию, безопасную и комфортную для пациента. Все специалисты прошли соответствующее обучение на новом оборудовании, которое уже применяют в работе", – отмечается в релизе.В отделение реабилитации "Золотая рыбка" Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова поступили гидравлическая вертикализирующая платформа, аппарат для механотерапии, велоэргометр, тренировочная платформа, ванна для сухого гидромассажа.В Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. Л.С. Барбараша и Клинический консультативно-диагностический центр им. И. А. Колпинского поступила первая партия техники, в том числе — физиотерапевтические аппараты ультразвука и магнитотерапии, улучшающие регенерацию, снимающие мышечные спазмы и боль; оборудование для ЛФК.В неврологическом отделении Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова начала работать баланс-форма. Благодаря этому оборудованию возможна ранняя реабилитации для пациентов нейрохирургии, а также пострадавших от инсульта или автодорожных травм.

https://ria.ru/20221110/meditsina-1830444571.html

https://ria.ru/20221108/moshennichestvo-1829928708.html

https://ria.ru/20221110/operatsiya-1830390464.html

кемеровская область

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общество, сергей цивилев, кемеровская область