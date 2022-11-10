https://ria.ru/20221110/biznes-1830370559.html

Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн

Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн - РИА Новости, 10.11.2022

Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн

Суммарные инвестиции китайского бизнеса в экономику Москвы превысили 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:14

2022-11-10T09:14

2022-11-10T10:51

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

россия-китай: главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613768_0:27:1645:952_1920x0_80_0_0_46210f44e81b7e970d51ab783e0be90c.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Суммарные инвестиции китайского бизнеса в экономику Москвы превысили 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза, а торговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на треть - до 64,5 миллиардов долларов.Как отметили в правительстве Москвы, Китай, Бразилия, Индия, а также страны Юго-Восточной Азии и Африки рассматриваются городом как стратегические парнеры. Идет активное развитие экспорта в Китай как промышленных товаров, так и продукции агропрома.“Несмотря на санкционное давление, столичные компании продолжают наращивать поставки оборудования и товаров, а также закупать необходимое сырье и комплектующие у поставщиков из КНР. Правительство Москвы оказывает предприятиям всестороннюю поддержку. Например, в городе запущен сервис по подбору альтернативных поставщиков, в рамках которого мы получили более 500 заявок”, - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он добавил, что Москва имеет большие возможности по локализации китайского бизнеса, предлагая площадки под размещение предприятий и преференции для инвесторов.

https://ria.ru/20221015/efimov-1824078208.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)