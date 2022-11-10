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Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн - РИА Новости, 10.11.2022
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Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн
Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн - РИА Новости, 10.11.2022
Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн
Суммарные инвестиции китайского бизнеса в экономику Москвы превысили 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:14
2022-11-10T10:51
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
россия-китай: главное
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Суммарные инвестиции китайского бизнеса в экономику Москвы превысили 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза, а торговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на треть - до 64,5 миллиардов долларов.Как отметили в правительстве Москвы, Китай, Бразилия, Индия, а также страны Юго-Восточной Азии и Африки рассматриваются городом как стратегические парнеры. Идет активное развитие экспорта в Китай как промышленных товаров, так и продукции агропрома.“Несмотря на санкционное давление, столичные компании продолжают наращивать поставки оборудования и товаров, а также закупать необходимое сырье и комплектующие у поставщиков из КНР. Правительство Москвы оказывает предприятиям всестороннюю поддержку. Например, в городе запущен сервис по подбору альтернативных поставщиков, в рамках которого мы получили более 500 заявок”, - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он добавил, что Москва имеет большие возможности по локализации китайского бизнеса, предлагая площадки под размещение предприятий и преференции для инвесторов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Россия-Китай: Главное
09:14 10.11.2022 (обновлено: 10:51 10.11.2022)
 
Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили $900 млн

Ефимов: вложения китайского бизнеса в экономику Москвы превысили 900 миллионов долларов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Суммарные инвестиции китайского бизнеса в экономику Москвы превысили 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
“Москву и Китай связывают прочные торгово-экономические отношения. По последним данным ЦБ РФ, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций КНР в экономику российской столицы составил 910 миллионов долларов, из которых 616 миллионов приходится на участие в капитале московских предприятий”, - сказал вице-мэр.
Он добавил, что за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза, а торговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на треть - до 64,5 миллиардов долларов.
Как отметили в правительстве Москвы, Китай, Бразилия, Индия, а также страны Юго-Восточной Азии и Африки рассматриваются городом как стратегические парнеры. Идет активное развитие экспорта в Китай как промышленных товаров, так и продукции агропрома.
“Несмотря на санкционное давление, столичные компании продолжают наращивать поставки оборудования и товаров, а также закупать необходимое сырье и комплектующие у поставщиков из КНР. Правительство Москвы оказывает предприятиям всестороннюю поддержку. Например, в городе запущен сервис по подбору альтернативных поставщиков, в рамках которого мы получили более 500 заявок”, - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он добавил, что Москва имеет большие возможности по локализации китайского бизнеса, предлагая площадки под размещение предприятий и преференции для инвесторов.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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