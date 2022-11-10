https://ria.ru/20221110/bezhentsy-1830445296.html

Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше

Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше - РИА Новости, 10.11.2022

Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше

От 1,1 до 1,2 миллиона украинских беженцев намерены остаться в Польше надолго, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:02

2022-11-10T12:02

2022-11-10T12:04

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. От 1,1 до 1,2 миллиона украинских беженцев намерены остаться в Польше надолго, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер на пресс-конференции в Брюсселе в четверг."На сегодня 1 миллион 439 человек зарегистрировались в реестре PESEL (индивидуальный личный номер). Это больше всего во всем Европейском Союзе. Нет ни одного государства, где так много людей планировало бы остаться на долго", - сказал Шефернакер."Мы сейчас оцениваем, что около 1,1 – 1,2 миллиона человек – это группа, которая захочет остаться в Польше надолго", - добавил он. Замминистра отметил, что более 90% из них – это женщины с детьми.По последним данным Пограничной стражи Польши, с конца февраля в Польшу прибыли 7,6 миллиона жителей Украины, 5,8 миллиона из них вернулись обратно.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, мвд польши, ситуация в днр и лнр