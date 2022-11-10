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Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/bezhentsy-1830445296.html
Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше
Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше - РИА Новости, 10.11.2022
Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше
От 1,1 до 1,2 миллиона украинских беженцев намерены остаться в Польше надолго, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:02
2022-11-10T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
мвд польши
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. От 1,1 до 1,2 миллиона украинских беженцев намерены остаться в Польше надолго, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер на пресс-конференции в Брюсселе в четверг."На сегодня 1 миллион 439 человек зарегистрировались в реестре PESEL (индивидуальный личный номер). Это больше всего во всем Европейском Союзе. Нет ни одного государства, где так много людей планировало бы остаться на долго", - сказал Шефернакер."Мы сейчас оцениваем, что около 1,1 – 1,2 миллиона человек – это группа, которая захочет остаться в Польше надолго", - добавил он. Замминистра отметил, что более 90% из них – это женщины с детьми.По последним данным Пограничной стражи Польши, с конца февраля в Польшу прибыли 7,6 миллиона жителей Украины, 5,8 миллиона из них вернулись обратно.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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в мире, польша, украина, мвд польши, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МВД Польши, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:02 10.11.2022 (обновлено: 12:04 10.11.2022)
 
Более миллиона украинских беженцев захотели остаться в Польше

МВД Польши заявило о желании 1,2 миллиона украинских беженцев надолго остаться в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Польши
Сотрудники полиции Польши - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции Польши. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. От 1,1 до 1,2 миллиона украинских беженцев намерены остаться в Польше надолго, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.
"На сегодня 1 миллион 439 человек зарегистрировались в реестре PESEL (индивидуальный личный номер). Это больше всего во всем Европейском Союзе. Нет ни одного государства, где так много людей планировало бы остаться на долго", - сказал Шефернакер.
"Мы сейчас оцениваем, что около 1,1 – 1,2 миллиона человек – это группа, которая захочет остаться в Польше надолго", - добавил он. Замминистра отметил, что более 90% из них – это женщины с детьми.
По последним данным Пограничной стражи Польши, с конца февраля в Польшу прибыли 7,6 миллиона жителей Украины, 5,8 миллиона из них вернулись обратно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМВД ПольшиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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