Белоруссия и Индия обсудили взаимную поддержку на мировой арене
Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Индией взаимную поддержку на мировой арене
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил в ходе визита 9 – 10 ноября в Индию взаимную поддержку стран на площадках международных организаций, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность во взаимодействии по широкому спектру направлений, подчеркнув традиционно дружеский и конструктивный характер двустороннего сотрудничества. Обсудили вопросы взаимной поддержки на площадках международных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что стороны наметили конкретные шаги по расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия, договорились о совместной работе по актуализации договорно-правовой базы белорусско-индийских отношений. Министры также детально обсудили текущую ситуацию на Украине, отметив необходимость скорейшего ее урегулирования мирным путем.
Согласно сообщению, вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, в том числе с учетом роли Белоруссии как одного из ведущих производителей калийных удобрений, обсуждены на встрече с министром химической промышленности и минеральных удобрений Индии Мансухом Мандавия. Также рассмотрены предметные подходы к сотрудничеству в сфере нефтехимии.
"Макей провел встречу с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, в ходе которой сторонами подтверждена твердая нацеленность на создание благоприятных условий для наращивания взаимной торговли и реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, развитие инфраструктуры. Была отмечена необходимость устранения торговых барьеров и ограничений между двумя странами", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, белорусский министр принял участие в белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству. По итогам заседания подписан протокол, в котором определены дальнейшие шаги по достижению стратегических отношений между двумя странами. Кроме того, по ее информации, Макей выступил на белорусско-индийском бизнес-форуме, призвал представителей индийского бизнеса к более активной работе в Белоруссии и подтвердил готовность белорусских предприятий к расширению присутствия в Индии.