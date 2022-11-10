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Белоруссия и Индия обсудили взаимную поддержку на мировой арене - РИА Новости, 10.11.2022
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Белоруссия и Индия обсудили взаимную поддержку на мировой арене
Белоруссия и Индия обсудили взаимную поддержку на мировой арене - РИА Новости, 10.11.2022
Белоруссия и Индия обсудили взаимную поддержку на мировой арене
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил в ходе визита 9 – 10 ноября в Индию взаимную поддержку стран на площадках международных организаций, сообщила... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:47
2022-11-10T17:47
в мире
владимир макей
индия
белоруссия
пиюш гоял
мид белоруссии
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил в ходе визита 9 – 10 ноября в Индию взаимную поддержку стран на площадках международных организаций, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность во взаимодействии по широкому спектру направлений, подчеркнув традиционно дружеский и конструктивный характер двустороннего сотрудничества. Обсудили вопросы взаимной поддержки на площадках международных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что стороны наметили конкретные шаги по расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия, договорились о совместной работе по актуализации договорно-правовой базы белорусско-индийских отношений. Министры также детально обсудили текущую ситуацию на Украине, отметив необходимость скорейшего ее урегулирования мирным путем.Согласно сообщению, вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, в том числе с учетом роли Белоруссии как одного из ведущих производителей калийных удобрений, обсуждены на встрече с министром химической промышленности и минеральных удобрений Индии Мансухом Мандавия. Также рассмотрены предметные подходы к сотрудничеству в сфере нефтехимии."Макей провел встречу с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, в ходе которой сторонами подтверждена твердая нацеленность на создание благоприятных условий для наращивания взаимной торговли и реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, развитие инфраструктуры. Была отмечена необходимость устранения торговых барьеров и ограничений между двумя странами", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, белорусский министр принял участие в белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству. По итогам заседания подписан протокол, в котором определены дальнейшие шаги по достижению стратегических отношений между двумя странами. Кроме того, по ее информации, Макей выступил на белорусско-индийском бизнес-форуме, призвал представителей индийского бизнеса к более активной работе в Белоруссии и подтвердил готовность белорусских предприятий к расширению присутствия в Индии.
https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html
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в мире, владимир макей , индия, белоруссия, пиюш гоял, мид белоруссии
В мире, Владимир Макей , Индия, Белоруссия, Пиюш Гоял, МИД Белоруссии
17:47 10.11.2022
 
Белоруссия и Индия обсудили взаимную поддержку на мировой арене

Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Индией взаимную поддержку на мировой арене

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил в ходе визита 9 – 10 ноября в Индию взаимную поддержку стран на площадках международных организаций, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность во взаимодействии по широкому спектру направлений, подчеркнув традиционно дружеский и конструктивный характер двустороннего сотрудничества. Обсудили вопросы взаимной поддержки на площадках международных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что стороны наметили конкретные шаги по расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия, договорились о совместной работе по актуализации договорно-правовой базы белорусско-индийских отношений. Министры также детально обсудили текущую ситуацию на Украине, отметив необходимость скорейшего ее урегулирования мирным путем.
Согласно сообщению, вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, в том числе с учетом роли Белоруссии как одного из ведущих производителей калийных удобрений, обсуждены на встрече с министром химической промышленности и минеральных удобрений Индии Мансухом Мандавия. Также рассмотрены предметные подходы к сотрудничеству в сфере нефтехимии.
"Макей провел встречу с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, в ходе которой сторонами подтверждена твердая нацеленность на создание благоприятных условий для наращивания взаимной торговли и реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, развитие инфраструктуры. Была отмечена необходимость устранения торговых барьеров и ограничений между двумя странами", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, белорусский министр принял участие в белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству. По итогам заседания подписан протокол, в котором определены дальнейшие шаги по достижению стратегических отношений между двумя странами. Кроме того, по ее информации, Макей выступил на белорусско-индийском бизнес-форуме, призвал представителей индийского бизнеса к более активной работе в Белоруссии и подтвердил готовность белорусских предприятий к расширению присутствия в Индии.
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