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Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2022
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Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии
Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2022
Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии
Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК). РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:59
2022-11-10T13:00
в мире
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК)."Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска. Польские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы оформления автомобилей – за минувшие сутки они пропустили на свою территорию около 30% грузовиков и 36% легковых авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГПК в четверг."Сотрудники польского пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица) в сентябре в среднем оформляли 28% фур от нормы, в октябре - 17%. По-прежнему закрыт польский пункт пропуска Кузница Белостоцкая, несмотря на неоднократные предложения белорусской стороны о возобновлении пропуска на данном маршруте", - сообщают пограничники Белоруссии.Замедленное оформление в польских пунктах пропуска привело к акции протеста представителей польской ассоциации автоперевозчиков. 8 ноября в приграничном Корощине они потребовали от властей увеличения пропускной способности польских пунктов пропуска, сокращения очередей и открытия одного из самых крупных погранпереходов на границе с Белоруссией - Кузницы Белостоцкой.Официальной информации относительно причин замедленного пропуска в адрес госпогранкомитета Белоруссии от польской стороны не поступало."Каких-либо конкретных решений данной проблемы от польского правительства протестующие до настоящего времени не получили. Отсутствие официальной реакции Варшавы на проведенную акцию протеста подтверждает факт намеренного игнорирования интересов грузоперевозчиков, а также способствует дальнейшему обострению ситуации в пунктах пропуска", - сообщает ГПК.По неофициальной информации, распространяемой в СМИ, польские пограничники намерены проводить так называемую итальянскую забастовку в наземных и воздушных пунктах пропуска до получения ответа на свои требования от правительства Польши, отметила белорусская погранслужба.
https://ria.ru/20221104/bespilotnik-1829185800.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава
12:59 10.11.2022 (обновлено: 13:00 10.11.2022)
 
Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии: Польша создает напряженную обстановку на границе с республикой

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК).
"Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска. Польские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы оформления автомобилей – за минувшие сутки они пропустили на свою территорию около 30% грузовиков и 36% легковых авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГПК в четверг.
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"Сотрудники польского пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица) в сентябре в среднем оформляли 28% фур от нормы, в октябре - 17%. По-прежнему закрыт польский пункт пропуска Кузница Белостоцкая, несмотря на неоднократные предложения белорусской стороны о возобновлении пропуска на данном маршруте", - сообщают пограничники Белоруссии.
Замедленное оформление в польских пунктах пропуска привело к акции протеста представителей польской ассоциации автоперевозчиков. 8 ноября в приграничном Корощине они потребовали от властей увеличения пропускной способности польских пунктов пропуска, сокращения очередей и открытия одного из самых крупных погранпереходов на границе с Белоруссией - Кузницы Белостоцкой.
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Официальной информации относительно причин замедленного пропуска в адрес госпогранкомитета Белоруссии от польской стороны не поступало.
"Каких-либо конкретных решений данной проблемы от польского правительства протестующие до настоящего времени не получили. Отсутствие официальной реакции Варшавы на проведенную акцию протеста подтверждает факт намеренного игнорирования интересов грузоперевозчиков, а также способствует дальнейшему обострению ситуации в пунктах пропуска", - сообщает ГПК.
По неофициальной информации, распространяемой в СМИ, польские пограничники намерены проводить так называемую итальянскую забастовку в наземных и воздушных пунктах пропуска до получения ответа на свои требования от правительства Польши, отметила белорусская погранслужба.
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