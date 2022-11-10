https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html

Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии

Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2022

Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии

Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК). РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:59

2022-11-10T12:59

2022-11-10T13:00

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК)."Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска. Польские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы оформления автомобилей – за минувшие сутки они пропустили на свою территорию около 30% грузовиков и 36% легковых авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГПК в четверг."Сотрудники польского пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица) в сентябре в среднем оформляли 28% фур от нормы, в октябре - 17%. По-прежнему закрыт польский пункт пропуска Кузница Белостоцкая, несмотря на неоднократные предложения белорусской стороны о возобновлении пропуска на данном маршруте", - сообщают пограничники Белоруссии.Замедленное оформление в польских пунктах пропуска привело к акции протеста представителей польской ассоциации автоперевозчиков. 8 ноября в приграничном Корощине они потребовали от властей увеличения пропускной способности польских пунктов пропуска, сокращения очередей и открытия одного из самых крупных погранпереходов на границе с Белоруссией - Кузницы Белостоцкой.Официальной информации относительно причин замедленного пропуска в адрес госпогранкомитета Белоруссии от польской стороны не поступало."Каких-либо конкретных решений данной проблемы от польского правительства протестующие до настоящего времени не получили. Отсутствие официальной реакции Варшавы на проведенную акцию протеста подтверждает факт намеренного игнорирования интересов грузоперевозчиков, а также способствует дальнейшему обострению ситуации в пунктах пропуска", - сообщает ГПК.По неофициальной информации, распространяемой в СМИ, польские пограничники намерены проводить так называемую итальянскую забастовку в наземных и воздушных пунктах пропуска до получения ответа на свои требования от правительства Польши, отметила белорусская погранслужба.

https://ria.ru/20221104/bespilotnik-1829185800.html

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829265588.html

https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830159804.html

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в мире, белоруссия, польша, варшава