12:59 10.11.2022 (обновлено: 13:00 10.11.2022)
Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии
Погранкомитет Белоруссии: Польша создает напряженную обстановку на границе с республикой
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК).
"Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска. Польские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы оформления автомобилей – за минувшие сутки они пропустили на свою территорию около 30% грузовиков и 36% легковых авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГПК в четверг.
"Сотрудники польского пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица) в сентябре в среднем оформляли 28% фур от нормы, в октябре - 17%. По-прежнему закрыт польский пункт пропуска Кузница Белостоцкая, несмотря на неоднократные предложения белорусской стороны о возобновлении пропуска на данном маршруте", - сообщают пограничники Белоруссии.
Замедленное оформление в польских пунктах пропуска привело к акции протеста представителей польской ассоциации автоперевозчиков. 8 ноября в приграничном Корощине они потребовали от властей увеличения пропускной способности польских пунктов пропуска, сокращения очередей и открытия одного из самых крупных погранпереходов на границе с Белоруссией - Кузницы Белостоцкой.
Официальной информации относительно причин замедленного пропуска в адрес госпогранкомитета Белоруссии от польской стороны не поступало.
"Каких-либо конкретных решений данной проблемы от польского правительства протестующие до настоящего времени не получили. Отсутствие официальной реакции Варшавы на проведенную акцию протеста подтверждает факт намеренного игнорирования интересов грузоперевозчиков, а также способствует дальнейшему обострению ситуации в пунктах пропуска", - сообщает ГПК.
По неофициальной информации, распространяемой в СМИ, польские пограничники намерены проводить так называемую итальянскую забастовку в наземных и воздушных пунктах пропуска до получения ответа на свои требования от правительства Польши, отметила белорусская погранслужба.