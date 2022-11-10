https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830446432.html

МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским

МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским - РИА Новости, 10.11.2022

МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским

Восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве" отнесены постановлением МВД Белоруссии к... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:06

2022-11-10T12:06

2022-11-10T12:06

в мире

белоруссия

мвд белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dab3a50e1620a1fa492e74a506e4ea85.jpg

МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве" отнесены постановлением МВД Белоруссии к нацистской символике."Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС... наравне с нацистским партийным приветствием... представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве", - гласит пункт 4 перечня нацистской символики и атрибутики, утвержденного постановлением МВД Белоруссии от 28 октября 2022 года №271, опубликованного в четверг на национальном правовом портале.Тридцатая добровольческая пехотная дивизия войск СС (признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала) начала формироваться 9 марта 1945 года, но в связи с обстановкой на фронте была расформирована уже в апреле. Основу личного состава составляли белорусы, ранее служившие в гитлеровских полицейских формированиях.Восклицание "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Белоруссия" - ред.) широко использовалось в ходе протестных выступлений в Белоруссии в позапрошлом году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и покушении на теракт.

https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мвд белоруссии