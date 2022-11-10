Рейтинг@Mail.ru
МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830446432.html
МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским
МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским - РИА Новости, 10.11.2022
МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским
Восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве" отнесены постановлением МВД Белоруссии к... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:06
2022-11-10T12:06
в мире
белоруссия
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dab3a50e1620a1fa492e74a506e4ea85.jpg
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве" отнесены постановлением МВД Белоруссии к нацистской символике."Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС... наравне с нацистским партийным приветствием... представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве", - гласит пункт 4 перечня нацистской символики и атрибутики, утвержденного постановлением МВД Белоруссии от 28 октября 2022 года №271, опубликованного в четверг на национальном правовом портале.Тридцатая добровольческая пехотная дивизия войск СС (признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала) начала формироваться 9 марта 1945 года, но в связи с обстановкой на фронте была расформирована уже в апреле. Основу личного состава составляли белорусы, ранее служившие в гитлеровских полицейских формированиях.Восклицание "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Белоруссия" - ред.) широко использовалось в ходе протестных выступлений в Белоруссии в позапрошлом году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и покушении на теракт.
https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3977eeb16aa007c768ed51ca47fece92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, мвд белоруссии
В мире, Белоруссия, МВД Белоруссии
12:06 10.11.2022
 
МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" нацистским

МВД Белоруссии признало восклицание "Жыве Беларусь" с поднятием правой руки нацистским

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве" отнесены постановлением МВД Белоруссии к нацистской символике.
"Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС... наравне с нацистским партийным приветствием... представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве", - гласит пункт 4 перечня нацистской символики и атрибутики, утвержденного постановлением МВД Белоруссии от 28 октября 2022 года №271, опубликованного в четверг на национальном правовом портале.
Тридцатая добровольческая пехотная дивизия войск СС (признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала) начала формироваться 9 марта 1945 года, но в связи с обстановкой на фронте была расформирована уже в апреле. Основу личного состава составляли белорусы, ранее служившие в гитлеровских полицейских формированиях.
Восклицание "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Белоруссия" - ред.) широко использовалось в ходе протестных выступлений в Белоруссии в позапрошлом году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и покушении на теракт.
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 10:07Специальная военная операция на Украине
В Минске возбудили дело против белорусских наемников на стороне ВСУ
 
В миреБелоруссияМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала