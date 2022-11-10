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Амнистия не ухудшит криминогенную обстановку, заявил глава МВД Белоруссии
Амнистия не ухудшит криминогенную обстановку, заявил глава МВД Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2022
Амнистия не ухудшит криминогенную обстановку, заявил глава МВД Белоруссии
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что готовящаяся в стране амнистия не повлияет негативно на криминогенную обстановку. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:28
2022-11-10T11:28
2022-11-10T11:28
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что готовящаяся в стране амнистия не повлияет негативно на криминогенную обстановку."Ухудшения криминогенной обстановки в связи с реализацией амнистии не ожидается. Уверен, что и не будет", - сказал министр журналистам, комментируя законопроект об амнистии, принятый в четверг сразу в двух чтениях нижней палатой белорусского парламента.Министр подчеркнул, что это не первая амнистия, которая проводится в стране. "Не значит, что люди, которые будут освобождены, выйдут и останутся один на один с собой на воле. Все списки будут направлены в территориальные органы внутренних дел, и… информация о них будет в уголовно-исполнительной инспекции. Им будет оказана при необходимости помощь в трудоустройстве, будет осуществляться определенный (профилактический – ред.) контроль. Механизм контроля отработан", - пояснил он.Для вступления в силу законопроекта нужно, чтобы его еще одобрила верхняя палата парламента и подписал президент.Законопроект об амнистии коснется 8495 человек, в том числе предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 человек, в том числе из мест лишения свободы – 1600. Срок исполнения закона – полгода. При этом лица, совершившие преступления экстремистской и террористической направленности, не попадут под амнистию в республике.
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в мире, иван кубраков, мвд белоруссии, белоруссия
В мире, Иван Кубраков, МВД Белоруссии, Белоруссия
Амнистия не ухудшит криминогенную обстановку, заявил глава МВД Белоруссии
Глава МВД Белоруссии Кубраков: амнистия не ухудшит криминогенную обстановку
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что готовящаяся в стране амнистия не повлияет негативно на криминогенную обстановку.
"Ухудшения криминогенной обстановки в связи с реализацией амнистии не ожидается. Уверен, что и не будет", - сказал министр журналистам, комментируя законопроект об амнистии, принятый в четверг сразу в двух чтениях нижней палатой белорусского парламента.
Министр подчеркнул, что это не первая амнистия, которая проводится в стране. "Не значит, что люди, которые будут освобождены, выйдут и останутся один на один с собой на воле. Все списки будут направлены в территориальные органы внутренних дел, и… информация о них будет в уголовно-исполнительной инспекции. Им будет оказана при необходимости помощь в трудоустройстве, будет осуществляться определенный (профилактический – ред.) контроль. Механизм контроля отработан", - пояснил он.
Для вступления в силу законопроекта нужно, чтобы его еще одобрила верхняя палата парламента и подписал президент.
Законопроект об амнистии коснется 8495 человек, в том числе предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 человек, в том числе из мест лишения свободы – 1600. Срок исполнения закона – полгода. При этом лица, совершившие преступления экстремистской и террористической направленности, не попадут под амнистию в республике.