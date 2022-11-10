https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830431081.html
Осужденных за экстремизм в Белоруссии смогут помиловать вне амнистии
Осужденных за экстремизм в Белоруссии смогут помиловать вне амнистии - РИА Новости, 10.11.2022
Осужденных за экстремизм в Белоруссии смогут помиловать вне амнистии
Осужденные в Белоруссии за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, под грядущую амнистию не попадут, но могут просить о помиловании президента в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:15
2022-11-10T11:15
2022-11-10T11:15
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794384517_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_40dabe918250d6279dc37fc29bed957d.jpg
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Осужденные в Белоруссии за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, под грядущую амнистию не попадут, но могут просить о помиловании президента в индивидуальном порядке, сообщила депутат нижней палаты белорусского парламента Марина Ленчевская.Нижняя палата парламента Белоруссии в четверг приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днем народного единства. Ранее генпрокурор Андрей Швед заявлял, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию."Сегодня стоит прислушаться к мнению разработчика законопроекта и мнению депутатов и не применять амнистию к лицам, совершившим подобного рода преступления. На мой взгляд, это справедливо. Но и у этих лиц есть право на снисхождение: каждый из них лично может обратиться к главе государства с просьбой о помиловании. На мой взгляд, такие вопросы должны рассматриваться индивидуально", - сказала Ленчевская журналистам в четверг в Минске перед рассмотрением депутатами законопроекта об амнистии.По ее словам, серьезная работа и широкое обсуждение предшествовали вынесению данного законопроекта на рассмотрение парламентом, в частности шел диалог о возможности применения амнистии к людям, совершившим преступления экстремистской и террористической направленности и включенным в списки лиц, связанных с такой деятельностью."Под амнистию (согласно законопроекту - ред.) попадают... несовершеннолетние, беременные женщины, лица, которые воспитывают детей до 18 лет, пенсионеры, люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями, например онкологическими либо некоторыми формами туберкулеза, и так далее... Обязательное условие - возмещение ущерба и деятельное раскаяние. Обязательно должна быть положительная характеристика из мест лишения свободы. То есть человек должен осознать вину и раскаяться", - сообщила Ленчевская.Она добавила, что амнистия будет распространяться на лиц, совершивших в несовершеннолетнем возрасте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а "взрослые лица не попадают (под амнистию - ред.)". Кроме того, совершившим коррупционные преступления наказание будет сокращено на год по амнистии при условии возмещения ущерба и при раскаянии.Депутат сообщила, что в целом под амнистию могут попасть около 8 тысяч человек.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Тогда он не исключал, что под амнистию могут попасть люди, которые совершили преступление по неосторожности, в том числе и оппозиционеры, если они все осознали. В начале октября законопроект об амнистии поступил в парламент Белоруссии. Для вступления в силу законопроекта нужно, чтобы его приняла в двух чтениях нижняя палата парламента, одобрила верхняя палата и подписал президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830421954.html
https://ria.ru/20221104/belorussiya-1829254620.html
https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829900096.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794384517_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_1546c7305a5798d0aa9599d83defa3a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск
Осужденных за экстремизм в Белоруссии смогут помиловать вне амнистии
Парламент Белоруссии: осужденные за экстремизм смогут просить о помиловании вне амнистии
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Осужденные в Белоруссии за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, под грядущую амнистию не попадут, но могут просить о помиловании президента в индивидуальном порядке, сообщила депутат нижней палаты белорусского парламента Марина Ленчевская.
Нижняя палата парламента Белоруссии в четверг приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днем народного единства. Ранее генпрокурор Андрей Швед заявлял, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию.
"Сегодня стоит прислушаться к мнению разработчика законопроекта и мнению депутатов и не применять амнистию к лицам, совершившим подобного рода преступления. На мой взгляд, это справедливо. Но и у этих лиц есть право на снисхождение: каждый из них лично может обратиться к главе государства с просьбой о помиловании. На мой взгляд, такие вопросы должны рассматриваться индивидуально", - сказала Ленчевская журналистам в четверг в Минске
перед рассмотрением депутатами законопроекта об амнистии.
По ее словам, серьезная работа и широкое обсуждение предшествовали вынесению данного законопроекта на рассмотрение парламентом, в частности шел диалог о возможности применения амнистии к людям, совершившим преступления экстремистской и террористической направленности и включенным в списки лиц, связанных с такой деятельностью.
"Под амнистию (согласно законопроекту - ред.) попадают... несовершеннолетние, беременные женщины, лица, которые воспитывают детей до 18 лет, пенсионеры, люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями, например онкологическими либо некоторыми формами туберкулеза, и так далее... Обязательное условие - возмещение ущерба и деятельное раскаяние. Обязательно должна быть положительная характеристика из мест лишения свободы. То есть человек должен осознать вину и раскаяться", - сообщила Ленчевская.
Она добавила, что амнистия будет распространяться на лиц, совершивших в несовершеннолетнем возрасте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а "взрослые лица не попадают (под амнистию - ред.)". Кроме того, совершившим коррупционные преступления наказание будет сокращено на год по амнистии при условии возмещения ущерба и при раскаянии.
Депутат сообщила, что в целом под амнистию могут попасть около 8 тысяч человек.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Тогда он не исключал, что под амнистию могут попасть люди, которые совершили преступление по неосторожности, в том числе и оппозиционеры, если они все осознали. В начале октября законопроект об амнистии поступил в парламент Белоруссии. Для вступления в силу законопроекта нужно, чтобы его приняла в двух чтениях нижняя палата парламента, одобрила верхняя палата и подписал президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.