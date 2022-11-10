https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830421954.html

Белорусские депутаты проголосовали за амнистию в стране

Белорусские депутаты проголосовали за амнистию в стране - РИА Новости, 10.11.2022

Белорусские депутаты проголосовали за амнистию в стране

Нижняя палата парламента Белоруссии в четверг приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днем народного единства, передает корреспондент... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:43

2022-11-10T10:43

2022-11-10T11:51

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии в четверг приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днем народного единства, передает корреспондент РИА Новости.В начале октября законопроект об амнистии поступил в белорусский парламент, до этого проект был рассмотрен на совещании у главы государства. Генпрокурор Андрей Швед ранее заявлял, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию в республике.Как сообщил, представляя законопроект в парламенте, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, в целом законопроект коснется 8495 человек. Срок исполнения закона – полгода. "Шести месяцев будет достаточно для направления всех запросов и получения ответов. Со всеми заинтересованными этот вопрос отработан", - сказал министр.Глава МВД пояснил, что реализацию закона планируется осуществлять поэтапно – по мере готовности необходимых документов, поэтому некоторые осужденные могут выйти на свободу и ранее, чем через шесть месяцев. "Уверен, что данный закон будет положительно оценен нашим обществом… Он положительно скажется и на людях, которые оступились (и совершили преступление – ред.)", - подчеркнул Кубраков.По его словам, действие законопроекта планируется распространить на несовершеннолетних, беременных, одиноких мужчин и женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, лиц, имеющих ряд заболеваний, на ветеранов боевых действий на территории других государств, лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.Кубраков уточнил, что амнистия не будет распространяться на лиц, к которым в 2019-2022 годах применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости. Также амнистии не подлежат те, кто не возместил нанесенный ущерб, за исключением некоторых категорий социально уязвимых групп, а также злостно нарушавшие порядок во время отбывания наказания, рецидивисты, лица, включенные в перечни причастных к экстремистской и террористической деятельности.Среди новшеств этой амнистии он назвал сокращение на год наказания осужденным, которые в несовершеннолетнем возрасте совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. "Много было обращений родителей. С учетом анализа работы с этими осужденными в местах лишения свободы мы приняли такое решение: они, действительно, раскаялись, и государство им дает шанс стать на путь исправления и не возвращаться к преступлениям", - добавил министр.По данным комиссии по национальной безопасности нижней палаты парламента, при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – 1600 (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа – 500, из уголовно-исполнительных инспекций – 2445. Кроме того, предполагается сократить срок наказания на год 3950 осужденным.

https://ria.ru/20221027/kazakhstan-1827080916.html

https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html

https://ria.ru/20220908/sapega-1815491883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, мвд белоруссии, иван кубраков