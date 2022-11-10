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Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
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Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу
Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу - РИА Новости, 10.11.2022
Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу
Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебный иск. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:52
2022-11-10T13:52
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебный иск.По данным издания, обвинившая артиста женщина по имени Кристина Шарлотта Хирш прямо не называла его имени в иске, но указала, что речь идет о человеке, который сыграл Клайда в фильме "Бонни и Клайд" 1967 года и был номинирован на "Оскар" за эту роль. Таким образом, речь могла идти лишь о Битти.В иске, утверждается в публикации, говорится, что актер неоднократно принуждал Хирш к подобным действиям, когда ей было 14-15 лет, пользуясь своим "статусом взрослого и звезды Голливуда". Там же отмечается, что эти инциденты произошли в 1973 году, когда знаменитости было около 35 лет. Сейчас ему 85. Представитель Битти пока не ответил СМИ на просьбу прокомментировать ситуацию.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
13:52 10.11.2022
 
Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу

Актера из "Бонни и Клайда" 85-летнего Уоррена Битти обвинили в принуждении к сексу

© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканский актер Уоррен Битти
Американский актер Уоррен Битти - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебный иск.
По данным издания, обвинившая артиста женщина по имени Кристина Шарлотта Хирш прямо не называла его имени в иске, но указала, что речь идет о человеке, который сыграл Клайда в фильме "Бонни и Клайд" 1967 года и был номинирован на "Оскар" за эту роль. Таким образом, речь могла идти лишь о Битти.
В иске, утверждается в публикации, говорится, что актер неоднократно принуждал Хирш к подобным действиям, когда ей было 14-15 лет, пользуясь своим "статусом взрослого и звезды Голливуда". Там же отмечается, что эти инциденты произошли в 1973 году, когда знаменитости было около 35 лет. Сейчас ему 85.
Представитель Битти пока не ответил СМИ на просьбу прокомментировать ситуацию.
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