https://ria.ru/20221110/beatty-1830487770.html

Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу

Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу - РИА Новости, 10.11.2022

Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу

Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебный иск. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:52

2022-11-10T13:52

2022-11-10T13:52

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебный иск.По данным издания, обвинившая артиста женщина по имени Кристина Шарлотта Хирш прямо не называла его имени в иске, но указала, что речь идет о человеке, который сыграл Клайда в фильме "Бонни и Клайд" 1967 года и был номинирован на "Оскар" за эту роль. Таким образом, речь могла идти лишь о Битти.В иске, утверждается в публикации, говорится, что актер неоднократно принуждал Хирш к подобным действиям, когда ей было 14-15 лет, пользуясь своим "статусом взрослого и звезды Голливуда". Там же отмечается, что эти инциденты произошли в 1973 году, когда знаменитости было около 35 лет. Сейчас ему 85. Представитель Битти пока не ответил СМИ на просьбу прокомментировать ситуацию.

https://ria.ru/20221109/klinika-1830277371.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости