https://ria.ru/20221110/batyushka-1830406005.html

"Осколкам не кланялся": епископ рассказал о характере "десантного батюшки"

"Осколкам не кланялся": епископ рассказал о характере "десантного батюшки" - РИА Новости, 10.11.2022

"Осколкам не кланялся": епископ рассказал о характере "десантного батюшки"

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий (Загребельный), офицер в отставке и бывший руководитель Синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:16

2022-11-10T09:16

2022-11-10T19:36

религия

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религия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий (Загребельный), офицер в отставке и бывший руководитель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, знавший погибшего протоиерея Михаила Васильева 20 лет и работавший с ним в двух командировках во время специальной военной операции, рассказал РИА Новости, как они на свой страх и риск возили продукты в прифронтовой Николо-Васильевский монастырь, о личном примере проповеди и характере священника.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Васильев похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары в подмосковной Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".ПОЕЗДКА ПОД ОБСТРЕЛОМВместе с отцом Михаилом епископ Савватий посещал Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе весной, когда на этом направлении шли бои."Узнав, что монастырь в селе Никольское находится в осаде, и у них заканчиваются продукты, он, оставив военные заботы, загрузил полную машину яиц – там была брошенная птицефабрика – и привез в монастырь. Выяснилось, что там сложное положение: они не сообщались с "большой землей". Военные не могли проехать, потому что мост был разрушен и проезжала только легковая машина. А гражданские просто боялись обстрелов. Отец Михаил увидел, что им нужна была не только биологическая пища, но и духовная поддержка, благословение архиерея с большой земли, и с риском для жизни совершил второй рейс с архиереем," – рассказал епископ Савватий РИА Новости о том, как Михаил Васильев добрался до монастыря.В 2001 году, согласно информации на сайте Московской патриархии, Свято-Николаевской сестринской общине села Никольское был дан статус монастыря, в 2002 году был зарегистрирован Свято-Васильевский мужской монастырь. Основателем и настоятелем Николо-Васильевского монастыря был знаменитый схиархимандрит Зосима (Сокур). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009 году посетил монастырь, совершив в нем малое освящение Успенского собора – копии одноименного собора в Московском Кремле, 28 марта при обстреле Николо-Васильевского монастыря был ранен викарий Донецкой епархии епископ Волновахский Амвросий (Скобиола)."По дороге не обстреливали, но когда уже стали подъезжать – начался обстрел 120-м калибром. Меня он направил в храм, а сам начал разгружать микроавтобус. У него не было сугубо военного героического нрава, а обыкновенное человеческое сострадание. В этой обители было около 100 инокинь, более 100 больных в богадельне при монастыре и прихожане – всего около 250-300 человек. Шла вечерняя служба Благовещения Пресвятой Богородицы. В монастыре заканчивались продукты питания. Мы привезли около тонны и, кроме прочего, рыбки разговеться", – рассказал епископ.Утром Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, епископ Савватий и отец Михаил были на угледарском направлении. Священников, как добавил он, тогда официально на линию соприкосновения не допускали, так как они являются гражданским персоналом – поэтому на линии фронта духовным окормлением бойцов занимались нештатные священники. Большинство из них приезжали в составе групп, которые организовывал отец Михаил.Васильев, говорит епископ Савватий, не был штатным военным священником, но почти 25 лет отдал делу восстановления института военного духовенства. "Должности гражданского персонала помощников командира по работе с верующими военнослужащими – только первый шаг на этом пути", – добавил он."С отцом Михаилом мы ездили группами из шести-семи священников, в последней командировке предположительно было около восьми священников. Большинство командиров знало, какую реальную пользу мог принести этот священник, по опыту шести войн, во время которых отец Михаил окормлял военнослужащих. На передовой много солдату говорить не нужно. "Братья, хорошая новость, умереть никому не удастся. Все будем жить вечно. Только вечно жить нужно начинать не тогда, когда умрем, а сейчас. Поэтому давайте помолимся, исповедуемся, причастимся…" Благодаря его личному знакомству с большинством командиров ему удавалось организовывать работу группы священников по всей линии фронта, от Сватово до Херсона, и причащать тысячи воинов малыми группами", – сказал РИА Новости архиерей.ПАСХА В РУБЕЖНОМВторой раз он побывал во фронтовой командировке с отцом Михаилом после Пасхи – ее в 2022 году отмечали 24 апреля."Я причащал в защищенной местности в прилегающем лесу – и то беспилотник выслеживал и начинался обстрел, а он шел по открытой местности в Рубежном. Потом рассказывали, что осколки прилетали рядом с ним, а он не кланялся, не пригибался. Он это делал не потому, что не дорожил своей жизнью, а потому что очень важно воинам, которым мы проповедуем жизнь вечную и бессмертие души, свидетельствовать о готовности перейти в эту вечную жизнь. Важно было не только говорить об этом, но и давать пример. Священник, который благословляет воинов словами из Евангелия "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя", не имеет права сам не погибать за солдат. Так и погиб настоящий батюшка", – вспоминает епископ."Ему больно было за простых солдат. Кто может лишить права причастия тех, кто проливает свою кровь. Иногда эта боль вырывалась из его уст и ранила окружающих. Но это не было от злобы", – добавил он.Отец Михаил Васильев был бескомпромиссен к порокам военнослужащих. "Он так и говорил: священник в армии – не для повышения боевой и политической подготовки, а для борьбы с грехом", – рассказал владыка Савватий."Как-то в штабе союзных войск возле Попасной – когда она еще не была взята – было накурено, и он строго сделал замечание: товарищи офицеры, вы либо бросайте курить, или берите автоматы – и на передовую. Офицеры этому не обиделись, зная, что он сам только что вернулся из самого пекла на линии соприкосновения. В следующий раз заходит – уже не накурено. А офицеры ему полушутя: так вы нам такое сказали, что поневоле перестанешь курить. Когда он слышал матерщину – не умалчивал. И вообще мог сказать о недостатках на понятном языке для человека из любой среды, и в то же время человек чувствовал, что священник говорит с заботою о нем. Это особенный талант простоты, где-то даже в известной степени юродство", – сказал РИА Новости иерарх.ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬКто-то называл отца Михаила правдорубом. Но, по мнению епископа Савватия, ему гораздо больше приходилось молчать и сдерживать свои мысли."Мы говорим о вечности в относительно комфортных условиях, Но ему приходилось жить по-евангельски не в приходской среде, а в армии: это внешне грубый мужской коллектив", – считает он."Конечно, при взгляде на немощи людей ему становилось не просто обидно за державу, а больно. Но она, эта боль, часто врачевала солдат, укрепляла, давала пищу и мотивировала в тех местах, где обыкновенное слово, привычное для нас, не могло помочь", – рассказывает епископ Савватий о погибшем священнике. Он вспомнил и слова, которые повторял сам отец Михаил: "на войну идут не убивать, а умирать, поэтому священник на войне больше нужен, чем автомат", "нельзя за деньги умирать", "воин должен жене и родине не изменять".У протоиерея Михаила Васильева осталось шестеро детей, для его жены уже объявлен сбор материальной помощи, сообщил в своем канале в Telegram замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), в сообщении приведены данные банковских карт.Владыка Савватий рассказал РИА Новости, что свою супругу и детей погибший очень любил. "Любовь к Родине, жене, семье, солдатам и прихожанам для него было главной мотивацией для заботы об Отечестве" – сказал епископ."Смерть отца Михаила – великое горе для нас-собратьев, его матушки, семьи. У меня такое ощущение, что он перешел в вечную жизнь, чтобы там подготовить для нас плацдарм, чтобы нам иметь ориентир, определить правильное направление наших действий, нашего движения. Имею ввиду не смерть, а вечность… Он не был идеальным, но мы остались его не достойны. Может быть, мы станем лучше, вспоминая о нем, будем подражать делами его делам", – заключил он в разговоре с РИА Новости.

https://ria.ru/20221106/smert-1829503465.html

https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html

https://ria.ru/20221109/otpevanie-1830102132.html

https://ria.ru/20221109/nagrada-1830183203.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, ситуация в днр и лнр, религия