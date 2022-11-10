https://ria.ru/20221110/banki-1830483725.html

Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей

Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей - РИА Новости, 10.11.2022

Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей

Центробанк зафиксировал в октябре снижение оттока наличности из российских банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:33

2022-11-10T13:33

2022-11-10T13:33

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

банки

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Центробанк зафиксировал в октябре снижение оттока наличности из российских банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.По ее словам, в сентябре-октябре отток был меньше, чем в феврале-марте. "В сентябре, если не ошибаюсь, 500 миллиардов рублей, в октябре — около 100 миллиардов рублей", — сказала Набиуллина. Первые данные ноября, добавила она, показывают, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму.На днях глава ЦБ также говорила о том, что динамика перетока средств в наличные приблизилась к сезонной норме. Она отметила, что отток из банковской системы наблюдался до последнего времени, объяснив это тем, что в условиях геополитической напряженности повышается тревожность общества, а это сказывается и на финансовом поведении людей. Такие же эффекты, напомнила Набиуллина, были в начале пандемии и весной этого года.

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), банки