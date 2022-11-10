https://ria.ru/20221110/banki-1830483725.html
Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей
Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей - РИА Новости, 10.11.2022
Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей
Центробанк зафиксировал в октябре снижение оттока наличности из российских банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:33
2022-11-10T13:33
2022-11-10T13:33
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
банки
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Центробанк зафиксировал в октябре снижение оттока наличности из российских банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.По ее словам, в сентябре-октябре отток был меньше, чем в феврале-марте. "В сентябре, если не ошибаюсь, 500 миллиардов рублей, в октябре — около 100 миллиардов рублей", — сказала Набиуллина. Первые данные ноября, добавила она, показывают, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму.На днях глава ЦБ также говорила о том, что динамика перетока средств в наличные приблизилась к сезонной норме. Она отметила, что отток из банковской системы наблюдался до последнего времени, объяснив это тем, что в условиях геополитической напряженности повышается тревожность общества, а это сказывается и на финансовом поведении людей. Такие же эффекты, напомнила Набиуллина, были в начале пандемии и весной этого года.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), банки
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки
Отток наличности из российских банков в октябре снизился до 100 млрд рублей
Набиуллина сообщила о сокращении оттока наличных из банков в октябре до 100 млрд рублей