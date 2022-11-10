https://ria.ru/20221110/avtosalon-1830494604.html

Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки

Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки - РИА Новости, 10.11.2022

Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки

Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:19

2022-11-10T14:19

2022-11-10T14:19

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пекин

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ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг объявления оргкомитета."Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией в стране, все подразделения, задействованные в организации Пекинского международного автосалона, после многосторонних консультаций приняли решение отменить план проведения 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте автосалона в соцсети WeChat.Организаторы отдельно сообщат о дате проведения выставки.Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.В последние месяцы в Китае наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в целом ряде городов введены частичные локдауны. За минувшие сутки в стране выявили 1133 новых подтвержденных случая COVID-19, а также 7 691 бессимптомного носителя.

https://ria.ru/20221108/avtosalony-1829850753.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пекин, автомобили