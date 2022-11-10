https://ria.ru/20221110/avtosalon-1830494604.html
Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки
Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки - РИА Новости, 10.11.2022
Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки
Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:19
2022-11-10T14:19
2022-11-10T14:19
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ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг объявления оргкомитета."Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией в стране, все подразделения, задействованные в организации Пекинского международного автосалона, после многосторонних консультаций приняли решение отменить план проведения 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте автосалона в соцсети WeChat.Организаторы отдельно сообщат о дате проведения выставки.Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.В последние месяцы в Китае наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в целом ряде городов введены частичные локдауны. За минувшие сутки в стране выявили 1133 новых подтвержденных случая COVID-19, а также 7 691 бессимптомного носителя.
https://ria.ru/20221108/avtosalony-1829850753.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, пекин, автомобили
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, Автомобили
ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг объявления оргкомитета.
"Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией в стране, все подразделения, задействованные в организации Пекинского международного автосалона, после многосторонних консультаций приняли решение отменить план проведения 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте автосалона в соцсети WeChat.
Организаторы отдельно сообщат о дате проведения выставки.
Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине
и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.
В последние месяцы в Китае
наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в целом ряде городов введены частичные локдауны. За минувшие сутки в стране выявили 1133 новых подтвержденных случая COVID-19, а также 7 691 бессимптомного носителя.