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Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки - РИА Новости, 10.11.2022
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Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки
Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки - РИА Новости, 10.11.2022
Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки
Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:19
2022-11-10T14:19
россия-китай: главное
китай
пекин
автомобили
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ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг объявления оргкомитета."Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией в стране, все подразделения, задействованные в организации Пекинского международного автосалона, после многосторонних консультаций приняли решение отменить план проведения 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте автосалона в соцсети WeChat.Организаторы отдельно сообщат о дате проведения выставки.Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.В последние месяцы в Китае наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в целом ряде городов введены частичные локдауны. За минувшие сутки в стране выявили 1133 новых подтвержденных случая COVID-19, а также 7 691 бессимптомного носителя.
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китай, пекин, автомобили
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, Автомобили
14:19 10.11.2022
 

Пекинский автосалон отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки

© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information OfficeСборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая
Сборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information Office
Сборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг объявления оргкомитета.
"Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией в стране, все подразделения, задействованные в организации Пекинского международного автосалона, после многосторонних консультаций приняли решение отменить план проведения 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте автосалона в соцсети WeChat.
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Организаторы отдельно сообщат о дате проведения выставки.
Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.
В последние месяцы в Китае наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в целом ряде городов введены частичные локдауны. За минувшие сутки в стране выявили 1133 новых подтвержденных случая COVID-19, а также 7 691 бессимптомного носителя.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПекинАвтомобили
 
 
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