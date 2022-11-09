https://ria.ru/20221109/zoloto-1830108423.html

В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису"

В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису" - РИА Новости, 09.11.2022

В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису"

Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:47

2022-11-09T02:47

2022-11-09T02:47

в мире

россия

сша

китай

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с подготовкой к "зомби-апокалипсису", такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.По данным Всемирного совета по золоту, центробанки стран мира скупили в сентябре 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год, отметил автор. По его словам, это похоже на поведение людей перед "зомби-апокалипсисом". "Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков", - отметил Фиклинг.Этот ход мыслей ассоциируется с так называемыми "золотыми жуками", сторонниками золотого стандарта, и он не так далек от происходящего на рынках драгоценных металлов — и парадом "командуют целые страны", пояснил он."У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом", - напомнил автор. Так, госдолг США когда-то считался "подлинно безрисковой" инвестицией, однако санкции заморозили резервы Банка России, а ЕС размышляет над тем, чтобы передать эти средства Украине. "В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку", - подчеркнул колумнист.В этом отношении, по его словам, показательны турецкие и египетские закупки золота, особенно с учетом того, что обе страны — союзницы США. За последнее десятилетие их отношения с Вашингтоном значительно ухудшились, дальнейшее развитие международных отношений "спорно как никогда", и в такой ситуации логично не связывать резервы центрального банка с одной-единственной страной."За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия", - заявил автор.Роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима, однако его доля в резервах центробанков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого. "К этому практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства — будь то принуждение французских банков к соблюдению санкций США, решения, из-за которых гонконгские политики получают зарплаты стопками наличных, или заморозка российских резервов", - пояснил Фиклинг.В такой ситуации золото выглядит заманчивой альтернативой, однако и в этом случае остаются риски: к примеру, Венесуэла уже три года ведет тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках, резюмировал он.В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, касаясь темы о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, недвижимости, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html

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в мире, россия, сша, китай, эльвира набиуллина