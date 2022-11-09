Рейтинг@Mail.ru
В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису" - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/zoloto-1830108423.html
В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису"
В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису" - РИА Новости, 09.11.2022
В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису"
Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:47
2022-11-09T02:47
в мире
россия
сша
китай
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867268_0:53:3536:2042_1920x0_80_0_0_fe43eef738f2cc34463afa854b5a9a80.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с подготовкой к "зомби-апокалипсису", такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.По данным Всемирного совета по золоту, центробанки стран мира скупили в сентябре 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год, отметил автор. По его словам, это похоже на поведение людей перед "зомби-апокалипсисом". "Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков", - отметил Фиклинг.Этот ход мыслей ассоциируется с так называемыми "золотыми жуками", сторонниками золотого стандарта, и он не так далек от происходящего на рынках драгоценных металлов — и парадом "командуют целые страны", пояснил он."У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом", - напомнил автор. Так, госдолг США когда-то считался "подлинно безрисковой" инвестицией, однако санкции заморозили резервы Банка России, а ЕС размышляет над тем, чтобы передать эти средства Украине. "В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку", - подчеркнул колумнист.В этом отношении, по его словам, показательны турецкие и египетские закупки золота, особенно с учетом того, что обе страны — союзницы США. За последнее десятилетие их отношения с Вашингтоном значительно ухудшились, дальнейшее развитие международных отношений "спорно как никогда", и в такой ситуации логично не связывать резервы центрального банка с одной-единственной страной."За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия", - заявил автор.Роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима, однако его доля в резервах центробанков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого. "К этому практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства — будь то принуждение французских банков к соблюдению санкций США, решения, из-за которых гонконгские политики получают зарплаты стопками наличных, или заморозка российских резервов", - пояснил Фиклинг.В такой ситуации золото выглядит заманчивой альтернативой, однако и в этом случае остаются риски: к примеру, Венесуэла уже три года ведет тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках, резюмировал он.В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, касаясь темы о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, недвижимости, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html
https://ria.ru/20221025/ssha-1826438405.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867268_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_a88cb1a6c2d2a2c1ad0f3fb1e2aac823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, эльвира набиуллина
В мире, Россия, США, Китай, Эльвира Набиуллина
02:47 09.11.2022
 
В США увидели в действиях России подготовку к "зомби-апокалипсису"

Колумнист Bloomberg Фиклинг: Россия и Китай скупают золото из-за утраты доверия к США

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Производство золотых слитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с подготовкой к "зомби-апокалипсису", такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
По данным Всемирного совета по золоту, центробанки стран мира скупили в сентябре 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год, отметил автор. По его словам, это похоже на поведение людей перед "зомби-апокалипсисом". "Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков", - отметил Фиклинг.
Национальный флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 12:19
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины
Этот ход мыслей ассоциируется с так называемыми "золотыми жуками", сторонниками золотого стандарта, и он не так далек от происходящего на рынках драгоценных металлов — и парадом "командуют целые страны", пояснил он.
"У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом", - напомнил автор. Так, госдолг США когда-то считался "подлинно безрисковой" инвестицией, однако санкции заморозили резервы Банка России, а ЕС размышляет над тем, чтобы передать эти средства Украине. "В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку", - подчеркнул колумнист.
В этом отношении, по его словам, показательны турецкие и египетские закупки золота, особенно с учетом того, что обе страны — союзницы США. За последнее десятилетие их отношения с Вашингтоном значительно ухудшились, дальнейшее развитие международных отношений "спорно как никогда", и в такой ситуации логично не связывать резервы центрального банка с одной-единственной страной.
"За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия", - заявил автор.
Роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима, однако его доля в резервах центробанков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого. "К этому практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства — будь то принуждение французских банков к соблюдению санкций США, решения, из-за которых гонконгские политики получают зарплаты стопками наличных, или заморозка российских резервов", - пояснил Фиклинг.
В такой ситуации золото выглядит заманчивой альтернативой, однако и в этом случае остаются риски: к примеру, Венесуэла уже три года ведет тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках, резюмировал он.
В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, касаясь темы о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, недвижимости, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 09:52
В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию
 
В миреРоссияСШАКитайЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала