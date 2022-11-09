https://ria.ru/20221109/znanie-1830179944.html
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2022
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе
Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:03
2022-11-09T12:03
2022-11-09T15:10
сергей кириенко
владимир путин
запорожская область
луганская народная республика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.По его словам, сейчас лекторы общества вместе с Министерством обороны трудятся "практически во всех центрах обучения и боевого слаживания", а также в центрах восстановления боеготовности. Кириенко поблагодарил их и отметил, что такая работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.Замруководителя администрации президента также подчеркнул, что "Знание" не только сохраняет и развивает память героических страниц истории, но и всегда отвечает на запросы времени. В частности, он упомянул период пандемии COVID-19, когда организация усиленно работало над вопросами борьбы с инфекцией, а также лечения и вакцинации.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220902/znanie-1814145663.html
запорожская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, владимир путин, запорожская область, луганская народная республика, россия, общество
Сергей Кириенко, Владимир Путин, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
12:03 09.11.2022 (обновлено: 15:10 09.11.2022)
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе
Кириенко: лекторы "Знания" вместе с Минобороны работают в центрах боевого слаживания
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
По его словам, сейчас лекторы общества вместе с Министерством обороны трудятся "практически во всех центрах обучения и боевого слаживания", а также в центрах восстановления боеготовности. Кириенко поблагодарил их и отметил, что такая работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.
Замруководителя администрации президента также подчеркнул, что "Знание" не только сохраняет и развивает память героических страниц истории, но и всегда отвечает на запросы времени. В частности, он упомянул период пандемии COVID-19, когда организация усиленно работало над вопросами борьбы с инфекцией, а также лечения и вакцинации.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.