Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/znanie-1830179944.html
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2022
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе
Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:03
2022-11-09T15:10
сергей кириенко
владимир путин
запорожская область
луганская народная республика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.По его словам, сейчас лекторы общества вместе с Министерством обороны трудятся "практически во всех центрах обучения и боевого слаживания", а также в центрах восстановления боеготовности. Кириенко поблагодарил их и отметил, что такая работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.Замруководителя администрации президента также подчеркнул, что "Знание" не только сохраняет и развивает память героических страниц истории, но и всегда отвечает на запросы времени. В частности, он упомянул период пандемии COVID-19, когда организация усиленно работало над вопросами борьбы с инфекцией, а также лечения и вакцинации.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220902/znanie-1814145663.html
запорожская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, владимир путин, запорожская область, луганская народная республика, россия, общество
Сергей Кириенко, Владимир Путин, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
12:03 09.11.2022 (обновлено: 15:10 09.11.2022)
 
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе

Кириенко: лекторы "Знания" вместе с Минобороны работают в центрах боевого слаживания

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
По его словам, сейчас лекторы общества вместе с Министерством обороны трудятся "практически во всех центрах обучения и боевого слаживания", а также в центрах восстановления боеготовности. Кириенко поблагодарил их и отметил, что такая работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.
Замруководителя администрации президента также подчеркнул, что "Знание" не только сохраняет и развивает память героических страниц истории, но и всегда отвечает на запросы времени. В частности, он упомянул период пандемии COVID-19, когда организация усиленно работало над вопросами борьбы с инфекцией, а также лечения и вакцинации.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 21:01
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения
 
Сергей КириенкоВладимир ПутинЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала