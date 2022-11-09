https://ria.ru/20221109/znanie-1830179944.html

Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе

Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2022

Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе

Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:03

2022-11-09T12:03

2022-11-09T15:10

сергей кириенко

владимир путин

запорожская область

луганская народная республика

россия

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лекторы общества "Знание" с марта работали на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.По его словам, сейчас лекторы общества вместе с Министерством обороны трудятся "практически во всех центрах обучения и боевого слаживания", а также в центрах восстановления боеготовности. Кириенко поблагодарил их и отметил, что такая работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.Замруководителя администрации президента также подчеркнул, что "Знание" не только сохраняет и развивает память героических страниц истории, но и всегда отвечает на запросы времени. В частности, он упомянул период пандемии COVID-19, когда организация усиленно работало над вопросами борьбы с инфекцией, а также лечения и вакцинации.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кириенко, владимир путин, запорожская область, луганская народная республика, россия, общество