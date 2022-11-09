https://ria.ru/20221109/znanie-1830176907.html
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание"
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание" - РИА Новости, 09.11.2022
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание"
Все это время российское общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени, не только сохраняя и развивая память героических страниц истории, но и отвечая на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:55
2022-11-09T11:55
2022-11-09T11:55
сергей кириенко
общество
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Все это время российское общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени, не только сохраняя и развивая память героических страниц истории, но и отвечая на вопросы по борьбе с коронавирусом, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Принципиально важно, что все это время российское общество "Знание" не просто поддерживало традиции, бережно сохраняло и развивало память героических страниц нашей истории, но и всегда отвечало на запрос времени. Потому что в период основной борьбы с ковидом одним из основных направлений общества "Знание" были вопросы профилактики и борьбы с ковидом, лечение, вакцинации", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".Он также поблагодарил всех присутствующих в зале - участников, жюри, лекторов.
https://ria.ru/20221025/shkoly-1826446238.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей кириенко, общество, россия
Сергей Кириенко, Общество, Россия
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание"
Кириенко: важно, что общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Все это время российское общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени, не только сохраняя и развивая память героических страниц истории, но и отвечая на вопросы по борьбе с коронавирусом, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Принципиально важно, что все это время российское общество "Знание" не просто поддерживало традиции, бережно сохраняло и развивало память героических страниц нашей истории, но и всегда отвечало на запрос времени. Потому что в период основной борьбы с ковидом одним из основных направлений общества "Знание" были вопросы профилактики и борьбы с ковидом, лечение, вакцинации", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".
Он также поблагодарил всех присутствующих в зале - участников, жюри, лекторов.