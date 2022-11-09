Рейтинг@Mail.ru
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание" - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/znanie-1830176907.html
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание"
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание" - РИА Новости, 09.11.2022
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание"
Все это время российское общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени, не только сохраняя и развивая память героических страниц истории, но и отвечая на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:55
2022-11-09T11:55
сергей кириенко
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Все это время российское общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени, не только сохраняя и развивая память героических страниц истории, но и отвечая на вопросы по борьбе с коронавирусом, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Принципиально важно, что все это время российское общество "Знание" не просто поддерживало традиции, бережно сохраняло и развивало память героических страниц нашей истории, но и всегда отвечало на запрос времени. Потому что в период основной борьбы с ковидом одним из основных направлений общества "Знание" были вопросы профилактики и борьбы с ковидом, лечение, вакцинации", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".Он также поблагодарил всех присутствующих в зале - участников, жюри, лекторов.
https://ria.ru/20221025/shkoly-1826446238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, общество, россия
Сергей Кириенко, Общество, Россия
11:55 09.11.2022
 
Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии "Знание"

Кириенко: важно, что общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Все это время российское общество "Знание" всегда отвечало на запрос времени, не только сохраняя и развивая память героических страниц истории, но и отвечая на вопросы по борьбе с коронавирусом, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Принципиально важно, что все это время российское общество "Знание" не просто поддерживало традиции, бережно сохраняло и развивало память героических страниц нашей истории, но и всегда отвечало на запрос времени. Потому что в период основной борьбы с ковидом одним из основных направлений общества "Знание" были вопросы профилактики и борьбы с ковидом, лечение, вакцинации", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".
Он также поблагодарил всех присутствующих в зале - участников, жюри, лекторов.
Урок информационных технологий - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 10:28
Почти семь тысяч школ приняли участие в акции "День IT-знаний"
 
Сергей КириенкоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала