https://ria.ru/20221109/zhukov-1830220450.html
Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании
Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании - РИА Новости, 09.11.2022
Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели при выполнении боевого задания депутата Народного совета ДНР, командира взвода Михаила Жукова. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:05
2022-11-09T14:05
2022-11-09T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели при выполнении боевого задания депутата Народного совета ДНР, командира взвода Михаила Жукова."Вчера при выполнении боевого задания погиб депутат Народного Совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин выразил соболезнования семье и коллегам Жукова и добавил, что он "с первых дней украинской агрессии на земле Донбасса пошел защищать мирных жителей".Миниформации ДНР уточнило в своем Telegram-канале со ссылкой на депутата республиканского парламента Елену Шишкину, что Жуков погиб в бою под Угледаром. В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные продолжают продвижение на угледарском направлении, идут бои за Павловку.
https://ria.ru/20220922/donetsk-1818729188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:05 09.11.2022 (обновлено: 14:19 09.11.2022)
Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании
Депутат Народного совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков погиб на боевом задании