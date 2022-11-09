https://ria.ru/20221109/zhukov-1830220450.html

Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании

Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании - РИА Новости, 09.11.2022

Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб на боевом задании

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели при выполнении боевого задания депутата Народного совета ДНР, командира взвода Михаила Жукова. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:05

2022-11-09T14:05

2022-11-09T14:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели при выполнении боевого задания депутата Народного совета ДНР, командира взвода Михаила Жукова."Вчера при выполнении боевого задания погиб депутат Народного Совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин выразил соболезнования семье и коллегам Жукова и добавил, что он "с первых дней украинской агрессии на земле Донбасса пошел защищать мирных жителей".Миниформации ДНР уточнило в своем Telegram-канале со ссылкой на депутата республиканского парламента Елену Шишкину, что Жуков погиб в бою под Угледаром. В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные продолжают продвижение на угледарском направлении, идут бои за Павловку.

https://ria.ru/20220922/donetsk-1818729188.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр