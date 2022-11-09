https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830376612.html
Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США
Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США - РИА Новости, 09.11.2022
Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США
Владимир Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после выборов, выразил надежду на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:35
2022-11-09T23:35
2022-11-09T23:46
в мире
владимир зеленский
сша
украина
джо байден
выборы в конгресс сша
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после выборов, выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов такой помощи, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе."Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов", - сказал Зеленский телеканалу CNN.
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, джо байден, выборы в конгресс сша
В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Джо Байден, Выборы в Конгресс США
23:35 09.11.2022 (обновлено: 23:46 09.11.2022)
Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США
Зеленский надеется на сохранение американской помощи Украине после выборов в конгресс США