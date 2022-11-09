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Слушай режиссера! Китайцы обрушились на Зеленского из-за его условий России - РИА Новости, 09.11.2022
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https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830302764.html
Слушай режиссера! Китайцы обрушились на Зеленского из-за его условий России
Слушай режиссера! Китайцы обрушились на Зеленского из-за его условий России - РИА Новости, 09.11.2022
Слушай режиссера! Китайцы обрушились на Зеленского из-за его условий России
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал шквал критики от читателей китайской газеты "Гуаньча" после того, как назвал пять условий для переговоров с Россией. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:30
2022-11-09T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
оон
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал шквал критики от читателей китайской газеты "Гуаньча" после того, как назвал пять условий для переговоров с Россией.Накануне Зеленский выдвинул условия России для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее президент Украины заявлял, что не будет вести никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это.Читатели "Гуаньча" сочли поведение Зеленского неоправданно резким и напомнили о переменчивости его позиции, зависящей от мнения США."Национальную политику Украины разве не определяют США? &lt;…&gt; Кажется, давно уже нет такой независимой страны, как Украина. Она не может принимать самостоятельные решения", — написал один из читателей.Он напомнил, что до недавнего времени Зеленский наотрез отказывался от переговоров, а теперь по указанию США выдвинул условия."Этот парень такой забавный, не знаю, может, он думает, что уже взял Москву?" — спросил другой юзер."Зеленский же актер, он должен слушаться режиссера!" — прокомментировал guan_15628105371663."А чего он не сказал: "Россия, ты сначала должна безоговорочно капитулировать, а потом у нас будут мирные переговоры"? Ха-ха-ха", — спросил еще один пользователь сайта.Другой читатель отметил, что такие условия даже НАТО никому не выдвигала."Когда в конфликте все складывается неудачно, актер готов к переговорам, но когда ему помогает Европа или американский папаша, актер решительно отказывается от диалога!" — уверен Лун Чуань.Один из юзеров напомнил, что президент Украины заявлял: национальные интересы страны не позволяют вести переговоры."Решительно сражайтесь, с радостью идите на меч. Зеленский, ты заслуживаешь "Оскар"!" — добавил он."Украина при смерти, и Зеленский дрожит. Сейчас иностранная помощь может прекратиться в любой момент с промежуточными выборами в США. "Хорошие деньки" для Зеленского только начинаются", — написал один из читателей."Как печально, что народом Украины руководит такой низкий человек!" — прокомментировал другой посетитель сайта.При этом он отметил, что Зеленский в свое время выиграл выборы, и добавил, что украинцы сами виноваты во всех своих проблемах."Нельзя верить ни единому его слову, даже знаку препинания не стоит верить!" — написал юзер."И это называется "условиями мирных переговоров"? Обычно это использование силы страны-победительницы. Только вот ты не победитель", — добавил еще один.Другие пользователи критиковали Зеленского за непоследовательность и нереалистичность требований на фоне бедственного положения Украины. Также комментаторы указывали на полную зависимость страны от США.Ранее итальянская газета la Repubblica писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержания открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль остается открытым к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано (то есть обращено в вид закона) непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221031/zelenskiy-1828228510.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, оон, владимир зеленский, джо байден, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, ООН, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джейк Салливан
17:30 09.11.2022 (обновлено: 18:10 09.11.2022)
 
Слушай режиссера! Китайцы обрушились на Зеленского из-за его условий России

Читатели "Гуаньча" поставили Зеленского на место после условий для переговоров с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал шквал критики от читателей китайской газеты "Гуаньча" после того, как назвал пять условий для переговоров с Россией.
Накануне Зеленский выдвинул условия России для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее президент Украины заявлял, что не будет вести никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это.
Читатели "Гуаньча" сочли поведение Зеленского неоправданно резким и напомнили о переменчивости его позиции, зависящей от мнения США.
"Национальную политику Украины разве не определяют США? <…> Кажется, давно уже нет такой независимой страны, как Украина. Она не может принимать самостоятельные решения", — написал один из читателей.
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Он напомнил, что до недавнего времени Зеленский наотрез отказывался от переговоров, а теперь по указанию США выдвинул условия.
"Этот парень такой забавный, не знаю, может, он думает, что уже взял Москву?" — спросил другой юзер.
"Зеленский же актер, он должен слушаться режиссера!" — прокомментировал guan_15628105371663.
"А чего он не сказал: "Россия, ты сначала должна безоговорочно капитулировать, а потом у нас будут мирные переговоры"? Ха-ха-ха", — спросил еще один пользователь сайта.
Другой читатель отметил, что такие условия даже НАТО никому не выдвигала.
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"Когда в конфликте все складывается неудачно, актер готов к переговорам, но когда ему помогает Европа или американский папаша, актер решительно отказывается от диалога!" — уверен Лун Чуань.
Один из юзеров напомнил, что президент Украины заявлял: национальные интересы страны не позволяют вести переговоры.
"Решительно сражайтесь, с радостью идите на меч. Зеленский, ты заслуживаешь "Оскар"!" — добавил он.
"Украина при смерти, и Зеленский дрожит. Сейчас иностранная помощь может прекратиться в любой момент с промежуточными выборами в США. "Хорошие деньки" для Зеленского только начинаются", — написал один из читателей.
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"Как печально, что народом Украины руководит такой низкий человек!" — прокомментировал другой посетитель сайта.
При этом он отметил, что Зеленский в свое время выиграл выборы, и добавил, что украинцы сами виноваты во всех своих проблемах.
"Нельзя верить ни единому его слову, даже знаку препинания не стоит верить!" — написал юзер.
"И это называется "условиями мирных переговоров"? Обычно это использование силы страны-победительницы. Только вот ты не победитель", — добавил еще один.
Другие пользователи критиковали Зеленского за непоследовательность и нереалистичность требований на фоне бедственного положения Украины. Также комментаторы указывали на полную зависимость страны от США.
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Ранее итальянская газета la Repubblica писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержания открытыми каналов коммуникаций двух стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль остается открытым к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано (то есть обращено в вид закона) непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 15:15
Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОООНВладимир ЗеленскийДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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