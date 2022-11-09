https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830250283.html

Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России

Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России - РИА Новости, 09.11.2022

Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России

Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за требования, которые он поставил России для проведения мирных... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:15

2022-11-09T15:15

2022-11-09T15:45

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за требования, которые он поставил России для проведения мирных переговоров.Жители США посчитали, что политик находится не в том положении для этого."Зеленский — всего лишь пешка Запада. Без денег, поступающих оттуда, он не может ставить никаких условий. Администрация Байдена продвигает переговоры за кулисами. "Путинское повышение цен" стало слишком сильно вредить демократам", — написал Karl Johnson."Зеленский не в том положении, чтобы что-то требовать. На Украине нет ни электричества, ни воды, ни тепла, а зима близко. Республиканцы убедительно победили, и конгресс наверняка сильно сократит финансирование Киева и военную помощь ему. Европейцы замерзнут насмерть в своих домах. Венгрия и Италия уже на грани взрыва!" — посетовал Paul Zmigrosky."Теперь эти предложения Зеленского — почти то же самое, что закрыть дверь сарая после того, как из него выбежали лошади, не так ли? Украина не может просто "вступить" в НАТО. Ее нужно в альянс официально пригласить. А если Украина станет частью НАТО, это в значительной степени предрекает третью мировую войну. Всего этого можно было бы избежать, если бы Байден просто сказал, что Украина никогда не будет в НАТО. Но вместо этого он усугубил ситуацию глупым взаимодействием с Киевом, которое только подстрекало и злило русских. Еще одно из его великих достижений!" — пожаловался Chris Brolley."Зеленский и вся эта Украина располагают какой-то армией только благодаря США", — прокомментировала Katerina Collins."Зеленский не будет серьезно относиться к мирным переговорам, пока США не перестанут присылать ему оружие и деньги. А эта зима будет для украинцев долгой и жестокой, особенно если Россия потратит еще неделю на отправку дронов для того, чтобы дальше уничтожать украинскую инфраструктуру", — подытожил Andy Kives.Накануне Зеленский назвал условия Киева для начала диалога диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам ранее заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830182490.html

https://ria.ru/20221109/predstavlenie-1830110407.html

https://ria.ru/20221109/vengriya-1830162214.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, киев, оон, нато