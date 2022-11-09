Рейтинг@Mail.ru
Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830250283.html
Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России
Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России - РИА Новости, 09.11.2022
Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России
Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за требования, которые он поставил России для проведения мирных... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:15
2022-11-09T15:45
в мире
владимир зеленский
украина
россия
киев
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за требования, которые он поставил России для проведения мирных переговоров.Жители США посчитали, что политик находится не в том положении для этого."Зеленский — всего лишь пешка Запада. Без денег, поступающих оттуда, он не может ставить никаких условий. Администрация Байдена продвигает переговоры за кулисами. "Путинское повышение цен" стало слишком сильно вредить демократам", — написал Karl Johnson."Зеленский не в том положении, чтобы что-то требовать. На Украине нет ни электричества, ни воды, ни тепла, а зима близко. Республиканцы убедительно победили, и конгресс наверняка сильно сократит финансирование Киева и военную помощь ему. Европейцы замерзнут насмерть в своих домах. Венгрия и Италия уже на грани взрыва!" — посетовал Paul Zmigrosky."Теперь эти предложения Зеленского — почти то же самое, что закрыть дверь сарая после того, как из него выбежали лошади, не так ли? Украина не может просто "вступить" в НАТО. Ее нужно в альянс официально пригласить. А если Украина станет частью НАТО, это в значительной степени предрекает третью мировую войну. Всего этого можно было бы избежать, если бы Байден просто сказал, что Украина никогда не будет в НАТО. Но вместо этого он усугубил ситуацию глупым взаимодействием с Киевом, которое только подстрекало и злило русских. Еще одно из его великих достижений!" — пожаловался Chris Brolley."Зеленский и вся эта Украина располагают какой-то армией только благодаря США", — прокомментировала Katerina Collins."Зеленский не будет серьезно относиться к мирным переговорам, пока США не перестанут присылать ему оружие и деньги. А эта зима будет для украинцев долгой и жестокой, особенно если Россия потратит еще неделю на отправку дронов для того, чтобы дальше уничтожать украинскую инфраструктуру", — подытожил Andy Kives.Накануне Зеленский назвал условия Киева для начала диалога диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам ранее заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830182490.html
https://ria.ru/20221109/predstavlenie-1830110407.html
https://ria.ru/20221109/vengriya-1830162214.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия, киев, оон, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, ООН, НАТО
15:15 09.11.2022 (обновлено: 15:45 09.11.2022)
 
Американцы набросились на Зеленского из-за его условий России

Читатели WSJ раскритиковали главу Киева за его условия для переговоров с Москвой

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за требования, которые он поставил России для проведения мирных переговоров.
Жители США посчитали, что политик находится не в том положении для этого.
"Зеленский — всего лишь пешка Запада. Без денег, поступающих оттуда, он не может ставить никаких условий. Администрация Байдена продвигает переговоры за кулисами. "Путинское повышение цен" стало слишком сильно вредить демократам", — написал Karl Johnson.
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии Оскар Владимиру Зеленскому - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:11
Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"
"Зеленский не в том положении, чтобы что-то требовать. На Украине нет ни электричества, ни воды, ни тепла, а зима близко. Республиканцы убедительно победили, и конгресс наверняка сильно сократит финансирование Киева и военную помощь ему. Европейцы замерзнут насмерть в своих домах. Венгрия и Италия уже на грани взрыва!" — посетовал Paul Zmigrosky.
"Теперь эти предложения Зеленского — почти то же самое, что закрыть дверь сарая после того, как из него выбежали лошади, не так ли? Украина не может просто "вступить" в НАТО. Ее нужно в альянс официально пригласить. А если Украина станет частью НАТО, это в значительной степени предрекает третью мировую войну. Всего этого можно было бы избежать, если бы Байден просто сказал, что Украина никогда не будет в НАТО. Но вместо этого он усугубил ситуацию глупым взаимодействием с Киевом, которое только подстрекало и злило русских. Еще одно из его великих достижений!" — пожаловался Chris Brolley.
"А сколько раз эта Украина нарушала Минские соглашения. Поэтому какие тут мирные предложения?" — поинтересовался Alran Wise.
"Зеленский и вся эта Украина располагают какой-то армией только благодаря США", — прокомментировала Katerina Collins.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 04:25
Британцев вывело из себя очередное представление с Зеленским
"Зеленский не будет серьезно относиться к мирным переговорам, пока США не перестанут присылать ему оружие и деньги. А эта зима будет для украинцев долгой и жестокой, особенно если Россия потратит еще неделю на отправку дронов для того, чтобы дальше уничтожать украинскую инфраструктуру", — подытожил Andy Kives.
Накануне Зеленский назвал условия Киева для начала диалога диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам ранее заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с действующим руководством России, и ввел законодательный запрет на это.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 11:14
Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала