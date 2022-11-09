Рейтинг@Mail.ru
Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221109/zanyatost-1830350306.html
Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области
Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области - РИА Новости, 09.11.2022
Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области
В Калужской области действует ряд мер по поддержке занятости, одной из самых эффективных и востребованных является социальный контракт – в 2022 году его... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:47
2022-11-09T19:48
калужская область
владислав шапша
владимир путин
калужская область
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg
КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. В Калужской области действует ряд мер по поддержке занятости, одной из самых эффективных и востребованных является социальный контракт – в 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей, заявил губернатор региона Владислав Шапша.Шапша прокомментировал в своем Telegram-канале прошедшее накануне совещание президента России Владимира Путина по вопросам поддержки семей с детьми."Ряд поручений на вчерашнем совещании президента касались поддержки занятости. Создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые профессии. Одной из таких мер, эффективных и востребованных, в последнее время стал социальный контракт. В 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей", - написал Владислав Шапша.Он напомнил, что на заседании президиума Госсовета в мае он выступил с инициативой увеличить на 100 тысяч рублей размер выплат по двум направлениям: на открытие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства."Президент предложение поддержал. В 2023 году планируем увеличить финансирование программы, чтобы как можно больше семей могли воспользоваться этой мерой поддержки", - подчеркнул Шапша.По словам губернатора, проект "Профессионалитет", в котором в числе пилотных регионов участвует Калужская область, позволяет максимально приблизить программы среднего профтехобразования к потребностям реального сектора экономики. "У нас в проекте участвует пять колледжей и техникумов в партнерстве с крупнейшими предприятиями региона. Также в Калужской области создается первый в стране федеральный технопарк профессионального образования", - проинформировал глава региона.
https://ria.ru/20221107/migratsiya-1829786759.html
https://ria.ru/20221031/obninsk-1828249857.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_64:66:1114:853_1920x0_80_0_0_fe8921af79f55fc4a9e35f71ed3d035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав шапша, владимир путин, калужская область, россия, частичная мобилизация в россии
Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин, Калужская область, Россия, Частичная мобилизация в России
19:47 09.11.2022 (обновлено: 19:48 09.11.2022)
 

Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. В Калужской области действует ряд мер по поддержке занятости, одной из самых эффективных и востребованных является социальный контракт – в 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Шапша прокомментировал в своем Telegram-канале прошедшее накануне совещание президента России Владимира Путина по вопросам поддержки семей с детьми.
"Ряд поручений на вчерашнем совещании президента касались поддержки занятости. Создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые профессии. Одной из таких мер, эффективных и востребованных, в последнее время стал социальный контракт. В 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей", - написал Владислав Шапша.
Он напомнил, что на заседании президиума Госсовета в мае он выступил с инициативой увеличить на 100 тысяч рублей размер выплат по двум направлениям: на открытие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства.
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 19:35Калужская область
В Калужской области обеспечили стабильность развития миграционной ситуации
"Президент предложение поддержал. В 2023 году планируем увеличить финансирование программы, чтобы как можно больше семей могли воспользоваться этой мерой поддержки", - подчеркнул Шапша.
По словам губернатора, проект "Профессионалитет", в котором в числе пилотных регионов участвует Калужская область, позволяет максимально приблизить программы среднего профтехобразования к потребностям реального сектора экономики. "У нас в проекте участвует пять колледжей и техникумов в партнерстве с крупнейшими предприятиями региона. Также в Калужской области создается первый в стране федеральный технопарк профессионального образования", - проинформировал глава региона.

Другие новости региона читайте здесь>>

Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 19:15Калужская область
В Обнинске планируют построить завод по производству радиофармпрепаратов
 
Калужская областьВладислав ШапшаВладимир ПутинКалужская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала