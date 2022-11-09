https://ria.ru/20221109/zanyatost-1830350306.html

Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области

Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области - РИА Новости, 09.11.2022

Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области

В Калужской области действует ряд мер по поддержке занятости, одной из самых эффективных и востребованных является социальный контракт – в 2022 году его... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:47

2022-11-09T19:47

2022-11-09T19:48

калужская область

владислав шапша

владимир путин

калужская область

россия

частичная мобилизация в россии

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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. В Калужской области действует ряд мер по поддержке занятости, одной из самых эффективных и востребованных является социальный контракт – в 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей, заявил губернатор региона Владислав Шапша.Шапша прокомментировал в своем Telegram-канале прошедшее накануне совещание президента России Владимира Путина по вопросам поддержки семей с детьми."Ряд поручений на вчерашнем совещании президента касались поддержки занятости. Создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые профессии. Одной из таких мер, эффективных и востребованных, в последнее время стал социальный контракт. В 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей", - написал Владислав Шапша.Он напомнил, что на заседании президиума Госсовета в мае он выступил с инициативой увеличить на 100 тысяч рублей размер выплат по двум направлениям: на открытие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства."Президент предложение поддержал. В 2023 году планируем увеличить финансирование программы, чтобы как можно больше семей могли воспользоваться этой мерой поддержки", - подчеркнул Шапша.По словам губернатора, проект "Профессионалитет", в котором в числе пилотных регионов участвует Калужская область, позволяет максимально приблизить программы среднего профтехобразования к потребностям реального сектора экономики. "У нас в проекте участвует пять колледжей и техникумов в партнерстве с крупнейшими предприятиями региона. Также в Калужской области создается первый в стране федеральный технопарк профессионального образования", - проинформировал глава региона.

https://ria.ru/20221107/migratsiya-1829786759.html

https://ria.ru/20221031/obninsk-1828249857.html

калужская область

россия

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Наталья Макарова

владислав шапша, владимир путин, калужская область, россия, частичная мобилизация в россии