19:47 09.11.2022 (обновлено: 19:48 09.11.2022)
Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. В Калужской области действует ряд мер по поддержке занятости, одной из самых эффективных и востребованных является социальный контракт – в 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Шапша прокомментировал в своем Telegram-канале прошедшее накануне совещание президента России Владимира Путина по вопросам поддержки семей с детьми.
"Ряд поручений на вчерашнем совещании президента касались поддержки занятости. Создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые профессии. Одной из таких мер, эффективных и востребованных, в последнее время стал социальный контракт. В 2022 году его заключили уже 1855 калужских семей", - написал Владислав Шапша.
Он напомнил, что на заседании президиума Госсовета в мае он выступил с инициативой увеличить на 100 тысяч рублей размер выплат по двум направлениям: на открытие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства.
"Президент предложение поддержал. В 2023 году планируем увеличить финансирование программы, чтобы как можно больше семей могли воспользоваться этой мерой поддержки", - подчеркнул Шапша.
По словам губернатора, проект "Профессионалитет", в котором в числе пилотных регионов участвует Калужская область, позволяет максимально приблизить программы среднего профтехобразования к потребностям реального сектора экономики. "У нас в проекте участвует пять колледжей и техникумов в партнерстве с крупнейшими предприятиями региона. Также в Калужской области создается первый в стране федеральный технопарк профессионального образования", - проинформировал глава региона.
Другие новости региона читайте здесь>>