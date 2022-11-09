https://ria.ru/20221109/zaklyuchennye-1830129462.html

В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана

В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана - РИА Новости, 09.11.2022

В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана

США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение, заявила официальный... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:00

2022-11-09T09:00

2022-11-09T09:00

в мире

сша

пол уилан

карин жан-пьер

россия

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Как мы говорили ранее, правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан. В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед по всем возможным каналам", - сказано в заявлении.Белый дом не пояснил, с чем связано появление пресс-релиза.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150316.html

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, пол уилан, карин жан-пьер, россия, бриттни грайнер