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В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана - РИА Новости, 09.11.2022
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В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана
В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана - РИА Новости, 09.11.2022
В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана
США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение, заявила официальный... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:00
2022-11-09T09:00
в мире
сша
пол уилан
карин жан-пьер
россия
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Как мы говорили ранее, правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан. В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед по всем возможным каналам", - сказано в заявлении.Белый дом не пояснил, с чем связано появление пресс-релиза.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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в мире, сша, пол уилан, карин жан-пьер, россия, бриттни грайнер
В мире, США, Пол Уилан, Карин Жан-Пьер, Россия, Бриттни Грайнер
09:00 09.11.2022
 
В США заявили об альтернативных путях решения проблемы Грайнер и Уилана

Белый дом заявил, что предлагает России альтернативные пути решения проблемы заключенных

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как мы говорили ранее, правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан. В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед по всем возможным каналам", - сказано в заявлении.
Белый дом не пояснил, с чем связано появление пресс-релиза.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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В миреСШАПол УиланКарин Жан-ПьерРоссияБриттни Грайнер
 
 
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