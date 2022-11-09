https://ria.ru/20221109/zaes-1830124021.html

В Запорожской области назвали условия планирования запуска АЭС

В Запорожской области назвали условия планирования запуска АЭС - РИА Новости, 09.11.2022

В Запорожской области назвали условия планирования запуска АЭС

Условием для обсуждения планов запуска Запорожской АЭС является исключение какой-либо возможности обстрела станции со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:24

2022-11-09T08:24

2022-11-09T08:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская аэс

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Условием для обсуждения планов запуска Запорожской АЭС является исключение какой-либо возможности обстрела станции со стороны украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент остановлены, генерация электроэнергии прекращена."Говорить о планах запуска Запорожской АЭС до тех пор, пока не будет полностью исключена возможность обстрела со стороны украинских боевиков, преждевременно. Без этой гарантии киевский режим в любой момент может отдать приказ нанести артиллерийский, ракетный удар по атомной станции или начать ее штурм, поставив под угрозу ядерную безопасность", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, единственный способ обезопасить работу атомной станции является отодвигание линии фронта и отвод украинских войск от района Запорожской АЭС за пределы досягаемости их артиллерии.При этом Рогов подчеркнул, что на данный момент ситуация на ЗАЭС стабильная. Объект находится под охраной Росгвардии на внутреннем контуре и армии России на внешнем.В то же время, член главного совета администрации региона подчеркнул, что киевские власти пытаются дестабилизировать ситуацию на АЭС, предлагая ее сотрудникам деньги за отказ работать на атомной станции.

https://ria.ru/20221108/zaes-1829924187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, россия