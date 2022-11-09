https://ria.ru/20221109/zaderzhanie-1830269154.html

Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai

Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai - РИА Новости, 09.11.2022

Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai

Задержание автора пародии на российского солдата блогера Николая Лебедева (Nekoglai) может быть связано с нарушением миграционного законодательства, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:08

2022-11-09T16:08

2022-11-09T16:20

свердловская область

россия

москва

игорь краснов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Задержание автора пародии на российского солдата блогера Николая Лебедева (Nekoglai) может быть связано с нарушением миграционного законодательства, заявил РИА Новости информированный источник.Ранее Nekoglai выложил пародию на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Позже ролик он удалил, однако видео успело разойтись по сети.Во вторник депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить это видео "на предмет нарушения законодательства".В среду блогера задержали в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.

https://ria.ru/20221029/kats-1827719220.html

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свердловская область, россия, москва, игорь краснов