https://ria.ru/20221109/zaderzhanie-1830269154.html
Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai
Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai - РИА Новости, 09.11.2022
Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai
Задержание автора пародии на российского солдата блогера Николая Лебедева (Nekoglai) может быть связано с нарушением миграционного законодательства, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:08
2022-11-09T16:08
2022-11-09T16:20
свердловская область
россия
москва
игорь краснов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Задержание автора пародии на российского солдата блогера Николая Лебедева (Nekoglai) может быть связано с нарушением миграционного законодательства, заявил РИА Новости информированный источник.Ранее Nekoglai выложил пародию на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Позже ролик он удалил, однако видео успело разойтись по сети.Во вторник депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить это видео "на предмет нарушения законодательства".В среду блогера задержали в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.
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свердловская область, россия, москва, игорь краснов
Свердловская область, Россия, Москва, Игорь Краснов
16:08 09.11.2022 (обновлено: 16:20 09.11.2022)
Источник назвал возможную причину задержания блогера Nekoglai
Источник считает, что Nekoglai задержали из-за нарушения миграционного законодательства