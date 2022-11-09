https://ria.ru/20221109/yaponiya-1830308332.html

Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой

Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой - РИА Новости, 09.11.2022

Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой

Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:48

2022-11-09T17:48

2022-11-09T17:51

в мире

фумио кисида

токио

япония

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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо.На встрече в Токио Ханаси поделился подробностями своей службы на посту министра юстиции.В Японии печать по-прежнему часто на официальных бумагах используется как подпись. При этом с момента назначения Ханаси на этот пост он не одобрил еще ни одного смертного приговора.На фоне недавней отставки министра в правительстве Фумио Кисиды и падения рейтинга кабинета на протяжении трех последних месяцев эти откровения министра могут стоить ему портфеля.

https://ria.ru/20221103/kazn-1828937935.html

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в мире, фумио кисида, токио, япония