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Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой
Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой - РИА Новости, 09.11.2022
Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:48
2022-11-09T17:48
2022-11-09T17:51
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо.На встрече в Токио Ханаси поделился подробностями своей службы на посту министра юстиции.В Японии печать по-прежнему часто на официальных бумагах используется как подпись. При этом с момента назначения Ханаси на этот пост он не одобрил еще ни одного смертного приговора.На фоне недавней отставки министра в правительстве Фумио Кисиды и падения рейтинга кабинета на протяжении трех последних месяцев эти откровения министра могут стоить ему портфеля.
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в мире, фумио кисида, токио, япония
В мире, Фумио Кисида, Токио, Япония
17:48 09.11.2022 (обновлено: 17:51 09.11.2022)
Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой
Глава Минюста Японии Ханаси назвал свою работу по подписанию смертных приговоров неброской