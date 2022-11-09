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Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой - РИА Новости, 09.11.2022
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Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой
Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой - РИА Новости, 09.11.2022
Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:48
2022-11-09T17:51
в мире
фумио кисида
токио
япония
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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо.На встрече в Токио Ханаси поделился подробностями своей службы на посту министра юстиции.В Японии печать по-прежнему часто на официальных бумагах используется как подпись. При этом с момента назначения Ханаси на этот пост он не одобрил еще ни одного смертного приговора.На фоне недавней отставки министра в правительстве Фумио Кисиды и падения рейтинга кабинета на протяжении трех последних месяцев эти откровения министра могут стоить ему портфеля.
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в мире, фумио кисида, токио, япония
В мире, Фумио Кисида, Токио, Япония
17:48 09.11.2022 (обновлено: 17:51 09.11.2022)
 
Глава Минюста Японии назвал подписание смертных приговоров неяркой работой

Глава Минюста Японии Ханаси назвал свою работу по подписанию смертных приговоров неброской

© AFP 2022 / Kazuhiro NogiМинистр юстиции Японии Ясухиро Ханаси
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси признался, что у него "неброская работа – подписывать смертные приговоры", сообщило агентство Киодо.
На встрече в Токио Ханаси поделился подробностями своей службы на посту министра юстиции.
"Обычное утро министра юстиции - это ставить печать под смертными приговорами. Только тогда и попадешь в топы дневных новостей. Такая вот неброская работа", - посетовал он.
В Японии печать по-прежнему часто на официальных бумагах используется как подпись. При этом с момента назначения Ханаси на этот пост он не одобрил еще ни одного смертного приговора.
На фоне недавней отставки министра в правительстве Фумио Кисиды и падения рейтинга кабинета на протяжении трех последних месяцев эти откровения министра могут стоить ему портфеля.
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В миреФумио КисидаТокиоЯпония
 
 
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