Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в среду объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи.
"Взаимопомощь, единство, сплоченность – это единый гуманитарный код югорчан… В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к близким, помогает, потому что не может иначе", - объявила глава региона в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности.
Губернатор добавила, что председатель окружной думы Борис Хохряков обратился к депутатам с предложением о направлении средств депутатского фонда на оказание помощи жителям Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Правительство региона его поддерживает. Мы вместе", - подчеркнула Комарова.
По ее словам, в рамках соглашение о сотрудничестве по восстановлению инфраструктуры в городе Макеевка в ДНР уже отремонтированы 56 объектов из 90 запланированных: три детских сада, семь школ и 46 многоквартирных домов.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.