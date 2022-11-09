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Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи - РИА Новости, 09.11.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221109/vzaimopomosch-1830248061.html
Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи
Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи - РИА Новости, 09.11.2022
Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в среду объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:09
2022-11-09T15:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в среду объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи."Взаимопомощь, единство, сплоченность – это единый гуманитарный код югорчан… В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к близким, помогает, потому что не может иначе", - объявила глава региона в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности.Губернатор добавила, что председатель окружной думы Борис Хохряков обратился к депутатам с предложением о направлении средств депутатского фонда на оказание помощи жителям Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Правительство региона его поддерживает. Мы вместе", - подчеркнула Комарова.По ее словам, в рамках соглашение о сотрудничестве по восстановлению инфраструктуры в городе Макеевка в ДНР уже отремонтированы 56 объектов из 90 запланированных: три детских сада, семь школ и 46 многоквартирных домов.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830237918.html
https://ria.ru/20221109/investitsii-1830243773.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова
15:09 09.11.2022
 

Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в среду объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи.
"Взаимопомощь, единство, сплоченность – это единый гуманитарный код югорчан… В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к близким, помогает, потому что не может иначе", - объявила глава региона в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности.
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка Самаровский чугас. - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 14:52Ханты-Мансийский Автономный Округ
Почти 400 тысяч жителей Югры получили меры соцподдержки в 2022 году
Губернатор добавила, что председатель окружной думы Борис Хохряков обратился к депутатам с предложением о направлении средств депутатского фонда на оказание помощи жителям Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Правительство региона его поддерживает. Мы вместе", - подчеркнула Комарова.
По ее словам, в рамках соглашение о сотрудничестве по восстановлению инфраструктуры в городе Макеевка в ДНР уже отремонтированы 56 объектов из 90 запланированных: три детских сада, семь школ и 46 многоквартирных домов.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 15:01Ханты-Мансийский Автономный Округ
Объем инвестиций в основной капитал Югры превысит 1,1 триллиона рублей
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья Комарова
 
 
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