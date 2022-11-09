https://ria.ru/20221109/vzaimopomosch-1830248061.html

Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи

Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи - РИА Новости, 09.11.2022

Губернатор Югры объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в среду объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:09

2022-11-09T15:09

2022-11-09T15:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в среду объявила 2023 год в регионе Годом взаимопомощи."Взаимопомощь, единство, сплоченность – это единый гуманитарный код югорчан… В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к близким, помогает, потому что не может иначе", - объявила глава региона в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности.Губернатор добавила, что председатель окружной думы Борис Хохряков обратился к депутатам с предложением о направлении средств депутатского фонда на оказание помощи жителям Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Правительство региона его поддерживает. Мы вместе", - подчеркнула Комарова.По ее словам, в рамках соглашение о сотрудничестве по восстановлению инфраструктуры в городе Макеевка в ДНР уже отремонтированы 56 объектов из 90 запланированных: три детских сада, семь школ и 46 многоквартирных домов.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830237918.html

https://ria.ru/20221109/investitsii-1830243773.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова