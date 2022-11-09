https://ria.ru/20221109/vystavka-1830374622.html

В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны

В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны - РИА Новости, 09.11.2022

В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны

Государственный центральный музей современной истории России привез в город Мангуш неподалеку от Мариуполя в ДНР выставку, рассказывающую о событиях Второй... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:05

2022-11-09T23:05

2022-11-09T23:13

вторая мировая война (1939-1945)

донецкая народная республика

сша

украина

россия

игорь кириллов

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МАНГУШ (ДНР), 9 ноя - РИА Новости. Государственный центральный музей современной истории России привез в город Мангуш неподалеку от Мариуполя в ДНР выставку, рассказывающую о событиях Второй мировой войны, в том числе о японских разработках бактериологического оружия, которые впоследствии использовались США, передает корреспондент РИА Новости.Она отметила, что выставка включает в себя стенды с материалами не только о Нюрнбергском процессе, но и последовавших за ним трибуналах над военными преступниками Второй мировой, в том числе о Токийском и Хабаровском процессах над японскими военными."После Токийского процесса многих из виновников, причем главных виновников, отпустили. Сиро Исии, например, тот, кто непосредственно заведовал отрядом 731 (занимался разработкой биологического оружия - ред.), он был просто отпущен, он продолжал свою деятельность, в том числе и деятельность на США. И те лаборатории США, которые мы сейчас находим по всему миру, в частности на Украине, - это продолжение разработок бактериологического оружия еще со времен Второй мировой войны", - подчеркнула работница музея.Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html

https://ria.ru/20220527/rossiya-1791121370.html

донецкая народная республика

сша

украина

россия

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вторая мировая война (1939-1945), донецкая народная республика, сша, украина, россия, игорь кириллов