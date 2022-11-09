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В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны - РИА Новости, 09.11.2022
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В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны
В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны - РИА Новости, 09.11.2022
В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны
Государственный центральный музей современной истории России привез в город Мангуш неподалеку от Мариуполя в ДНР выставку, рассказывающую о событиях Второй... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:05
2022-11-09T23:13
вторая мировая война (1939-1945)
донецкая народная республика
сша
украина
россия
игорь кириллов
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МАНГУШ (ДНР), 9 ноя - РИА Новости. Государственный центральный музей современной истории России привез в город Мангуш неподалеку от Мариуполя в ДНР выставку, рассказывающую о событиях Второй мировой войны, в том числе о японских разработках бактериологического оружия, которые впоследствии использовались США, передает корреспондент РИА Новости.Она отметила, что выставка включает в себя стенды с материалами не только о Нюрнбергском процессе, но и последовавших за ним трибуналах над военными преступниками Второй мировой, в том числе о Токийском и Хабаровском процессах над японскими военными."После Токийского процесса многих из виновников, причем главных виновников, отпустили. Сиро Исии, например, тот, кто непосредственно заведовал отрядом 731 (занимался разработкой биологического оружия - ред.), он был просто отпущен, он продолжал свою деятельность, в том числе и деятельность на США. И те лаборатории США, которые мы сейчас находим по всему миру, в частности на Украине, - это продолжение разработок бактериологического оружия еще со времен Второй мировой войны", - подчеркнула работница музея.Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html
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вторая мировая война (1939-1945), донецкая народная республика, сша, украина, россия, игорь кириллов
Вторая мировая война (1939-1945), Донецкая Народная Республика, США, Украина, Россия, Игорь Кириллов
23:05 09.11.2022 (обновлено: 23:13 09.11.2022)
 
В ДНР открылась выставка, посвященная событиям Второй мировой войны

В ДНР открылась выставка о Второй мировой войне и создании биологического оружия

© Анастасия КончаковскаяЭкспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности"
Экспонат выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности
© Анастасия Кончаковская
Экспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Архивное фото
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МАНГУШ (ДНР), 9 ноя - РИА Новости. Государственный центральный музей современной истории России привез в город Мангуш неподалеку от Мариуполя в ДНР выставку, рассказывающую о событиях Второй мировой войны, в том числе о японских разработках бактериологического оружия, которые впоследствии использовались США, передает корреспондент РИА Новости.
"Нам привезли выставку, которая называется "Нюрнбергский набат. Без срока давности", эта выставка подготовлена и самим музеем при участии Государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики РФ, а также при участии писателя и историка Александра Звягинцева и внука Романа Андреевича Руденко, который представлял на Нюрнбергском процессе Советский Союз", - рассказала РИА Новости старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Донецкого республиканского краеведческого музея Анна Петух.
Она отметила, что выставка включает в себя стенды с материалами не только о Нюрнбергском процессе, но и последовавших за ним трибуналах над военными преступниками Второй мировой, в том числе о Токийском и Хабаровском процессах над японскими военными.
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"После Токийского процесса многих из виновников, причем главных виновников, отпустили. Сиро Исии, например, тот, кто непосредственно заведовал отрядом 731 (занимался разработкой биологического оружия - ред.), он был просто отпущен, он продолжал свою деятельность, в том числе и деятельность на США. И те лаборатории США, которые мы сейчас находим по всему миру, в частности на Украине, - это продолжение разработок бактериологического оружия еще со времен Второй мировой войны", - подчеркнула работница музея.
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
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