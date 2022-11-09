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По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса - РИА Новости, 09.11.2022
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По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса
По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса
Республиканец Грег Эббот побеждает в борьбе за губернаторское кресло в штате Техас, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:39
2022-11-09T11:39
в мире
техас
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Грег Эббот побеждает в борьбе за губернаторское кресло в штате Техас, прогнозирует NBC News.По прогнозу телеканала, Эббот переизберется губернатором, набрав 54,5% - более 3 млн голосов, его соперник-демократ Бето Орурк 44,4% - 2,5 млн голосов.
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в мире, техас, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Техас, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
11:39 09.11.2022
 

По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Грег Эббот побеждает в борьбе за губернаторское кресло в штате Техас, прогнозирует NBC News.
По прогнозу телеканала, Эббот переизберется губернатором, набрав 54,5% - более 3 млн голосов, его соперник-демократ Бето Орурк 44,4% - 2,5 млн голосов.
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:03
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды
 
В миреТехасИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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