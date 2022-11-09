https://ria.ru/20221109/vybory-1830171167.html
По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса
По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса
Республиканец Грег Эббот побеждает в борьбе за губернаторское кресло в штате Техас, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:39
2022-11-09T11:39
2022-11-09T11:39
в мире
техас
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Грег Эббот побеждает в борьбе за губернаторское кресло в штате Техас, прогнозирует NBC News.По прогнозу телеканала, Эббот переизберется губернатором, набрав 54,5% - более 3 млн голосов, его соперник-демократ Бето Орурк 44,4% - 2,5 млн голосов.
https://ria.ru/20221109/florida-1830145018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Техас, Итоги промежуточных выборов в США - 2022