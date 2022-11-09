https://ria.ru/20221109/vybory-1830149409.html
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных" - РИА Новости, 09.11.2022
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"
Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:21
2022-11-09T10:21
2022-11-09T10:30
в мире
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных".Красный - неофициальный цвет республиканской партии, в противовес синему у демократов."Точно не республиканская волна, это чертовски точно", - сказал Грэм в интервью телеканалу NBC.По последним прогнозам американских телеканалов, перевес в сенате пока не определен, Fox News отдает по 48 мандатов демократам и республиканцам, CNN прогнозирует, что у демократов будет 48 мест, у республиканцев - 47.
https://ria.ru/20221109/boldak-1830148591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:21 09.11.2022 (обновлено: 10:30 09.11.2022)
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"
Сенатор-республиканец Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"