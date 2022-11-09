Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных" - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/vybory-1830149409.html
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных" - РИА Новости, 09.11.2022
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"
Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:21
2022-11-09T10:30
в мире
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830151162_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_96f5d79d49f2f91612288ad2772a0f39.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных".Красный - неофициальный цвет республиканской партии, в противовес синему у демократов."Точно не республиканская волна, это чертовски точно", - сказал Грэм в интервью телеканалу NBC.По последним прогнозам американских телеканалов, перевес в сенате пока не определен, Fox News отдает по 48 мандатов демократам и республиканцам, CNN прогнозирует, что у демократов будет 48 мест, у республиканцев - 47.
https://ria.ru/20221109/boldak-1830148591.html
https://ria.ru/20221109/gavayi-1830146033.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830151162_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e40e350e058a7736d7398c54d68452aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:21 09.11.2022 (обновлено: 10:30 09.11.2022)
 
Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"

Сенатор-республиканец Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiСенатор-республиканец Линди Грэм
Сенатор-республиканец Линди Грэм - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Сенатор-республиканец Линди Грэм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных".
Красный - неофициальный цвет республиканской партии, в противовес синему у демократов.
Кандидат от республиканцев от штата Нью-Гэмпшир Дон Болдак - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:18
Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах
"Точно не республиканская волна, это чертовски точно", - сказал Грэм в интервью телеканалу NBC.
По последним прогнозам американских телеканалов, перевес в сенате пока не определен, Fox News отдает по 48 мандатов демократам и республиканцам, CNN прогнозирует, что у демократов будет 48 мест, у республиканцев - 47.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:07
На Гавайях переизбрали сенатора-демократа, прогнозирует CNN
 
В миреИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала