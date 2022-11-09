https://ria.ru/20221109/vybory-1830149409.html

Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"

Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных" - РИА Новости, 09.11.2022

Сенатор Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных"

Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных". РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:21

2022-11-09T10:21

2022-11-09T10:30

в мире

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линди Грэм заявил, что ситуация с выборами не похожа на волну "красных".Красный - неофициальный цвет республиканской партии, в противовес синему у демократов."Точно не республиканская волна, это чертовски точно", - сказал Грэм в интервью телеканалу NBC.По последним прогнозам американских телеканалов, перевес в сенате пока не определен, Fox News отдает по 48 мандатов демократам и республиканцам, CNN прогнозирует, что у демократов будет 48 мест, у республиканцев - 47.

https://ria.ru/20221109/boldak-1830148591.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022