https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html

Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту

Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту - РИА Новости, 09.11.2022

Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту

Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:00

2022-11-09T09:00

2022-11-09T09:00

в мире

гэвин ньюсом

джо байден

калифорния

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами NBC и CBS. Ньюсом руководит Калифорнией, самым богатым штатом США, с 2019 года. Его противником выступает малоизвестный республиканец Брайан Дэйл. Соотношение голосов в пользу каждого из кандидатов не приводится.Как отмечают американские СМИ, это вторая политическая победа Ньюсома за прошедший год. В сентябре 2021 года ему предрекали уход с губернаторского поста из-за неудачной, по мнению многих, политики по борьбе с распространением коронавируса. В аналитических кругах политика называют одним из фаворитов демократов и вероятных преемников действующего президента США Джо Байдена.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/pelosi-1830125711.html

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Дарья Буймова

в мире, гэвин ньюсом, джо байден, калифорния, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022