https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:00
2022-11-09T09:00
2022-11-09T09:00
в мире
гэвин ньюсом
джо байден
калифорния
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами NBC и CBS. Ньюсом руководит Калифорнией, самым богатым штатом США, с 2019 года. Его противником выступает малоизвестный республиканец Брайан Дэйл. Соотношение голосов в пользу каждого из кандидатов не приводится.Как отмечают американские СМИ, это вторая политическая победа Ньюсома за прошедший год. В сентябре 2021 года ему предрекали уход с губернаторского поста из-за неудачной, по мнению многих, политики по борьбе с распространением коронавируса. В аналитических кругах политика называют одним из фаворитов демократов и вероятных преемников действующего президента США Джо Байдена.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/pelosi-1830125711.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гэвин ньюсом, джо байден, калифорния, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Гэвин Ньюсом, Джо Байден, Калифорния, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
Прогноз NBC: губернатор-демократ штата Калифорния Ньюсом переизбран на своем посту