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Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту - РИА Новости, 09.11.2022
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Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:00
2022-11-09T09:00
в мире
гэвин ньюсом
джо байден
калифорния
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами NBC и CBS.&nbsp;Ньюсом руководит Калифорнией, самым богатым штатом США, с 2019 года. Его противником выступает малоизвестный республиканец Брайан Дэйл. Соотношение голосов в пользу каждого из кандидатов не приводится.Как отмечают американские СМИ, это вторая политическая победа Ньюсома за прошедший год. В сентябре 2021 года ему предрекали уход с губернаторского поста из-за неудачной, по мнению многих, политики по борьбе с распространением коронавируса. В аналитических кругах политика называют одним из фаворитов демократов и вероятных преемников действующего президента США Джо Байдена.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/pelosi-1830125711.html
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в мире, гэвин ньюсом, джо байден, калифорния, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Гэвин Ньюсом, Джо Байден, Калифорния, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
09:00 09.11.2022
 
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту

Прогноз NBC: губернатор-демократ штата Калифорния Ньюсом переизбран на своем посту

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПромежуточные выборы в конгресс в США
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Промежуточные выборы в конгресс в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор-демократ штата Калифорния Гэвин Ньюсом добился переизбрания на своем посту, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалами NBC и CBS
Ньюсом руководит Калифорнией, самым богатым штатом США, с 2019 года. Его противником выступает малоизвестный республиканец Брайан Дэйл. Соотношение голосов в пользу каждого из кандидатов не приводится.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Как отмечают американские СМИ, это вторая политическая победа Ньюсома за прошедший год. В сентябре 2021 года ему предрекали уход с губернаторского поста из-за неудачной, по мнению многих, политики по борьбе с распространением коронавируса. В аналитических кругах политика называют одним из фаворитов демократов и вероятных преемников действующего президента США Джо Байдена.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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В миреГэвин НьюсомДжо БайденКалифорнияСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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