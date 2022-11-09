https://ria.ru/20221109/vybory-1830124435.html

Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии

Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии - РИА Новости, 09.11.2022

Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии

Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало ранее широкий резонанс,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:26

2022-11-09T08:26

2022-11-09T09:08

в мире

кевин маккарти

джо байден

калифорния

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итоги промежуточных выборов в сша - 2022

украина

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало ранее широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, свидетельствует прогноз телеканала CNN.В нынешнем составе палаты представителей Маккарти является лидером республиканского меньшинства. Он может стать спикером, если республиканцы по итогам нынешних выборов получат большинство в палате, новый состав которой приступит к работе с января 2023 года.Маккарти в преддверии промежуточных выборов предупредил, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказался против "открытых чеков" для Киева и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.Часть республиканского истеблишмента дистанцировалась от высказываний Маккарти, а демократы поспешили обвинить его в скрытой поддержке России и заговорили о необходимости выделить Украине до конца своего доминирования в конгрессе еще 50 миллиардов долларов.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.

https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кевин маккарти, джо байден, калифорния, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, украина, конгресс сша