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Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии - РИА Новости, 09.11.2022
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Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии
Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии - РИА Новости, 09.11.2022
Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии
Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало ранее широкий резонанс,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:26
2022-11-09T09:08
в мире
кевин маккарти
джо байден
калифорния
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
украина
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало ранее широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, свидетельствует прогноз телеканала CNN.В нынешнем составе палаты представителей Маккарти является лидером республиканского меньшинства. Он может стать спикером, если республиканцы по итогам нынешних выборов получат большинство в палате, новый состав которой приступит к работе с января 2023 года.Маккарти в преддверии промежуточных выборов предупредил, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказался против "открытых чеков" для Киева и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.Часть республиканского истеблишмента дистанцировалась от высказываний Маккарти, а демократы поспешили обвинить его в скрытой поддержке России и заговорили о необходимости выделить Украине до конца своего доминирования в конгрессе еще 50 миллиардов долларов.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html
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в мире, кевин маккарти, джо байден, калифорния, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, украина, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, Джо Байден, Калифорния, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Украина, Конгресс США
08:26 09.11.2022 (обновлено: 09:08 09.11.2022)
 
Лидер республиканцев в палате представителей переизбрался от Калифорнии

Лидер республиканцев в палате представителей Маккарти переизбрался от Калифорнии

Американский конгрессмен Кевин Маккарти
Американский конгрессмен Кевин Маккарти
Американский конгрессмен Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало ранее широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, свидетельствует прогноз телеканала CNN.
В нынешнем составе палаты представителей Маккарти является лидером республиканского меньшинства. Он может стать спикером, если республиканцы по итогам нынешних выборов получат большинство в палате, новый состав которой приступит к работе с января 2023 года.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:15
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен
Маккарти в преддверии промежуточных выборов предупредил, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказался против "открытых чеков" для Киева и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.
Часть республиканского истеблишмента дистанцировалась от высказываний Маккарти, а демократы поспешили обвинить его в скрытой поддержке России и заговорили о необходимости выделить Украине до конца своего доминирования в конгрессе еще 50 миллиардов долларов.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:00
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
 
В миреКевин МаккартиДжо БайденКалифорнияСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022УкраинаКонгресс США
 
 
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