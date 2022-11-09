Рейтинг@Mail.ru
Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/vybory-1830108645.html
Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать
Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать - РИА Новости, 09.11.2022
Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать
Президент США Джо Байден вслед за бывшим американским лидером Дональдом Трампом призвал стоящих в очереди на голосование граждан страны не расходиться и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:54
2022-11-09T02:54
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
аризона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829990502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9636f0807b95f128ddbf4232975c9860.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вслед за бывшим американским лидером Дональдом Трампом призвал стоящих в очереди на голосование граждан страны не расходиться и дождаться своей очереди, чтобы отдать голос."По мере того, как избирательные участки начинают закрываться в отдельных частях страны, если вы все еще в очереди на месте своего голосования до его закрытия - оставайтесь в очереди", - написал президент на своей странице в социальной сети Twitter.Байден призвал американцев проголосовать, чтобы "их голос" был услышан.Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social в обращении к жителям Аризоны также призвал американцев не расходиться, пока они не проголосуют.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830108094.html
https://ria.ru/20221109/kiberataka-1830107824.html
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829990502_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_cab2f6ae57e14cf2691a022bf485a873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дональд трамп, сша, аризона
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Аризона
02:54 09.11.2022
 
Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать

Байден вслед за Трампом призвал граждан не расходиться, чтобы проголосовать на выборах

© AP Photo / Robert F. BukatyИзбиратели у избирательного участка в США
Избиратели у избирательного участка в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Избиратели у избирательного участка в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вслед за бывшим американским лидером Дональдом Трампом призвал стоящих в очереди на голосование граждан страны не расходиться и дождаться своей очереди, чтобы отдать голос.
"По мере того, как избирательные участки начинают закрываться в отдельных частях страны, если вы все еще в очереди на месте своего голосования до его закрытия - оставайтесь в очереди", - написал президент на своей странице в социальной сети Twitter.
В США проходят промежуточные выборы в конгресс - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
02:21
В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах
Байден призвал американцев проголосовать, чтобы "их голос" был услышан.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social в обращении к жителям Аризоны также призвал американцев не расходиться, пока они не проголосуют.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
02:11
В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСШААризона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала