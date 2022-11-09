https://ria.ru/20221109/vybory-1830108645.html

Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать

Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать - РИА Новости, 09.11.2022

Байден попросил американцев дождаться очереди на участках и проголосовать

Президент США Джо Байден вслед за бывшим американским лидером Дональдом Трампом призвал стоящих в очереди на голосование граждан страны не расходиться и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:54

2022-11-09T02:54

2022-11-09T02:54

в мире

джо байден

дональд трамп

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аризона

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вслед за бывшим американским лидером Дональдом Трампом призвал стоящих в очереди на голосование граждан страны не расходиться и дождаться своей очереди, чтобы отдать голос."По мере того, как избирательные участки начинают закрываться в отдельных частях страны, если вы все еще в очереди на месте своего голосования до его закрытия - оставайтесь в очереди", - написал президент на своей странице в социальной сети Twitter.Байден призвал американцев проголосовать, чтобы "их голос" был услышан.Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social в обращении к жителям Аризоны также призвал американцев не расходиться, пока они не проголосуют.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830108094.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, аризона