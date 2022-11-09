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СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html
СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ
СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ - РИА Новости, 09.11.2022
СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ
Командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Украины во время осады Мариуполя избил и вытащил на улицу мирного жителя, а затем расстрелял его РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:50
2022-11-09T15:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Украины во время осады Мариуполя избил и вытащил на улицу мирного жителя, а затем расстрелял его "за пророссийские взгляды" - об этом и других задержанных украинских офицерах рассказывает в среду Telegram-канал СК РФ."По данным следствия, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко подверг мирного жителя избиению, затем вытащил потерпевшего на улицу и расстрелял его из автомата. Мотивом этого преступления было подозрение в пророссийских настроениях", - говорится в релизе. Кроме того, находясь на огневой позиции, Лукьяненко застрелил из снайперской винтовки двух гражданских - женщину и мужчину. Сейчас украинский офицер задержан.По оценке СК РФ, полученные данные свидетельствуют о том, что украинские вооруженные формирования расстреливают гражданское, "вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию".Еще один задержанный - разведчик-радиотелефонист 74-го отдельного разведывательного батальона Украины Анатолий Стронько. По данным следствия, будучи на огневой позиции, он заметил двух гражданских, после этого по ним открыл огонь. Один погиб сразу, другой выжил, и Стронько добил его в спину из автомата."Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими военнослужащими вели наблюдение на огневой позиции. Когда приблизилась колонна автомобилей, они открыли огонь по ней. При этом мирные жители, находившиеся в автомобилях, не представляли ни для кого угрозы", - говорится в сообщении.Все эти преступления были совершены в городе Мариуполе в марте-апреле. Следствие по этим и другим фактам военных преступлений продолжается.
https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html
https://ria.ru/20221023/ukraina-1826023309.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:50 09.11.2022
 
СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ

СК рассказал об офицере ВСУ, весной убившем жителя Мариуполя за пророссийские взгляды

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ в Донецке
Сотрудник СК РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Украины во время осады Мариуполя избил и вытащил на улицу мирного жителя, а затем расстрелял его "за пророссийские взгляды" - об этом и других задержанных украинских офицерах рассказывает в среду Telegram-канал СК РФ.
"По данным следствия, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко подверг мирного жителя избиению, затем вытащил потерпевшего на улицу и расстрелял его из автомата. Мотивом этого преступления было подозрение в пророссийских настроениях", - говорится в релизе. Кроме того, находясь на огневой позиции, Лукьяненко застрелил из снайперской винтовки двух гражданских - женщину и мужчину. Сейчас украинский офицер задержан.
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По оценке СК РФ, полученные данные свидетельствуют о том, что украинские вооруженные формирования расстреливают гражданское, "вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию".
Еще один задержанный - разведчик-радиотелефонист 74-го отдельного разведывательного батальона Украины Анатолий Стронько. По данным следствия, будучи на огневой позиции, он заметил двух гражданских, после этого по ним открыл огонь. Один погиб сразу, другой выжил, и Стронько добил его в спину из автомата.
"Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими военнослужащими вели наблюдение на огневой позиции. Когда приблизилась колонна автомобилей, они открыли огонь по ней. При этом мирные жители, находившиеся в автомобилях, не представляли ни для кого угрозы", - говорится в сообщении.
Все эти преступления были совершены в городе Мариуполе в марте-апреле. Следствие по этим и другим фактам военных преступлений продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМариупольСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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