https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html

СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ

СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ - РИА Новости, 09.11.2022

СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ

Командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Украины во время осады Мариуполя избил и вытащил на улицу мирного жителя, а затем расстрелял его РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:50

2022-11-09T15:50

2022-11-09T15:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Украины во время осады Мариуполя избил и вытащил на улицу мирного жителя, а затем расстрелял его "за пророссийские взгляды" - об этом и других задержанных украинских офицерах рассказывает в среду Telegram-канал СК РФ."По данным следствия, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко подверг мирного жителя избиению, затем вытащил потерпевшего на улицу и расстрелял его из автомата. Мотивом этого преступления было подозрение в пророссийских настроениях", - говорится в релизе. Кроме того, находясь на огневой позиции, Лукьяненко застрелил из снайперской винтовки двух гражданских - женщину и мужчину. Сейчас украинский офицер задержан.По оценке СК РФ, полученные данные свидетельствуют о том, что украинские вооруженные формирования расстреливают гражданское, "вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию".Еще один задержанный - разведчик-радиотелефонист 74-го отдельного разведывательного батальона Украины Анатолий Стронько. По данным следствия, будучи на огневой позиции, он заметил двух гражданских, после этого по ним открыл огонь. Один погиб сразу, другой выжил, и Стронько добил его в спину из автомата."Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими военнослужащими вели наблюдение на огневой позиции. Когда приблизилась колонна автомобилей, они открыли огонь по ней. При этом мирные жители, находившиеся в автомобилях, не представляли ни для кого угрозы", - говорится в сообщении.Все эти преступления были совершены в городе Мариуполе в марте-апреле. Следствие по этим и другим фактам военных преступлений продолжается.

https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826023309.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр