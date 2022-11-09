https://ria.ru/20221109/voyska-1830244506.html

Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может - РИА Новости, 09.11.2022

Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:02

2022-11-09T15:02

2022-11-09T15:18

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и эффективность."Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье", - сказал Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Он напомнил, что на прошлой неделе президент провел совещание по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу.

https://ria.ru/20221007/osnaschenie-1822384963.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, безопасность, россия