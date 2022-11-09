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Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/voyska-1830244506.html
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может - РИА Новости, 09.11.2022
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:02
2022-11-09T15:18
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и эффективность."Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье", - сказал Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Он напомнил, что на прошлой неделе президент провел совещание по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу.
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михаил мишустин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Безопасность, Россия
15:02 09.11.2022 (обновлено: 15:18 09.11.2022)
 
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и эффективность.
"Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье", - сказал Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
Он напомнил, что на прошлой неделе президент провел совещание по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу.
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 22:35Специальная военная операция на Украине
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинБезопасностьРоссия
 
 
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