https://ria.ru/20221109/voyska-1830244506.html
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может - РИА Новости, 09.11.2022
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:02
2022-11-09T15:02
2022-11-09T15:18
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и эффективность."Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье", - сказал Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Он напомнил, что на прошлой неделе президент провел совещание по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу.
https://ria.ru/20221007/osnaschenie-1822384963.html
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михаил мишустин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Безопасность, Россия
15:02 09.11.2022 (обновлено: 15:18 09.11.2022)
Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может
Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может