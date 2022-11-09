https://ria.ru/20221109/vertolety-1830244400.html

ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации

ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022

ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 172 украинских военных вертолета, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:02

2022-11-09T15:02

2022-11-09T15:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 172 украинских военных вертолета, сообщили в среду в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221013/kherson-1823685846.html

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