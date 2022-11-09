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ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации
ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 172 украинских военных вертолета, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:02
2022-11-09T15:02
2022-11-09T15:02
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 172 украинских военных вертолета, сообщили в среду в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 172 украинских военных вертолета с начала спецоперации