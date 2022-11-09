Студенты из Венесуэлы присоединились к проекту SputnikPro
Студенты из Венесуэлы присоединились к проекту SputnikPro
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для студентов из Боливарианского университета Венесуэлы. Об особенностях работы в условиях военных конфликтов будущим журналистам рассказал корреспондент Sputnik Mundo Виктор Терновский.
"Честная журналистика и рассказ о том, как действительно обстоят дела, могут внести свой вклад для продвижения к миру, а те, кто скрывает правду для помощи одной из сторон, только усугубляют ситуацию", – отметил Терновский в своем выступлении.
Директор Центра по социальным коммуникациям и свободным технологиям Маринелла Варгас поблагодарила команду Sputnik за проведение семинара: "Братские страны, такие как Россия и Венесуэла, должны бороться с навязанными моделями мышления и чаще проводить подобные встречи и создавать пространство, где можно свободно и открыто выражать свои мысли и идеалы, защищая правду".
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Universidad Bolivariana de Venezuela – государственный университет в Венесуэле, образованный в 2003 году, со штаб-квартирой в Каракасе и филиалами по всей стране. Входит в топ-25 университетов Венесуэлы.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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