https://ria.ru/20221109/uzbekistan-1830190036.html

Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы

Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы - РИА Новости, 09.11.2022

Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы

Власти Узбекистана рассчитывают, что страна сможет вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие годы, заявил в среду журналистам заместитель... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:37

2022-11-09T12:37

2022-11-09T12:39

экономика

узбекистан

всемирная торговая организация (вто)

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САМАРКАНД (Узбекистан), 9 ноя - РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают, что страна сможет вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие годы, заявил в среду журналистам заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов."Сейчас мы в активном переговорном процессе. Мы очень заинтересованы во вступлении в ВТО и стремимся сделать это в ближайшие годы", – сказал Абидов в ходе брифинга.Он отметил, что Узбекистан находится в поисках компромисса с рядом развивающихся стран по условиям вступления в ВТО. "Невозможно предсказать конкретные сроки вступления. Они зависят от состояния переговоров и подходов, которые Узбекистан выберет", - уточнил Абидов."Вступление в ВТО – очень важно, но основная работа начнется после присоединения. Чем ближе мы к концу переговорного процесса, тем точнее у нас будет картина по нашим возможностям при вступлении", – добавил замминистра.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. Однако прогресса в переговорах не удавалось достичь много лет, и лишь в июле 2020 года, после почти 15-летнего перерыва, узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран возобновили заседания этой группы. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.По данным МИД, Узбекистан при вступлении намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

https://ria.ru/20221109/usmanov-1830165802.html

https://ria.ru/20221029/evropa-1827666622.html

узбекистан

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экономика, узбекистан, всемирная торговая организация (вто)