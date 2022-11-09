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Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
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Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ
Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ
Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает британская газета... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:25
2022-11-09T11:25
в мире
узбекистан
евросоюз
алишер усманов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники."По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждений, Ташкент использовал недавние встречи между чиновниками из Узбекистана и ЕС для выражения озабоченности по поводу санкций. Центральноазиатская страна также оказывает Усманову юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве против Брюсселя, если блок отклонит просьбы об отмене ограничений", - сообщает газета в среду.Представитель Усманова в ответ на запрос газеты заявил, что санкции препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам.Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что режим санкций ЕС предусматривает для всех включенных в списки лиц и организаций возможность оспорить внесение в Суде ЕС.В сентябре сестра Усманова Саодат Нарзиева была удалена из списка лиц, попавших под персональные санкции "за подрыв суверенитета Украины".ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
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в мире, узбекистан, евросоюз, алишер усманов
В мире, Узбекистан, Евросоюз, Алишер Усманов
11:25 09.11.2022
 
Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ

Financial Times: Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждений, Ташкент использовал недавние встречи между чиновниками из Узбекистана и ЕС для выражения озабоченности по поводу санкций. Центральноазиатская страна также оказывает Усманову юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве против Брюсселя, если блок отклонит просьбы об отмене ограничений", - сообщает газета в среду.
Представитель Усманова в ответ на запрос газеты заявил, что санкции препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам.
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что режим санкций ЕС предусматривает для всех включенных в списки лиц и организаций возможность оспорить внесение в Суде ЕС.
Сотрудник полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:38
В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, сообщают СМИ
В сентябре сестра Усманова Саодат Нарзиева была удалена из списка лиц, попавших под персональные санкции "за подрыв суверенитета Украины".
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
 
В миреУзбекистанЕвросоюзАлишер Усманов
 
 
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