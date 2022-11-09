https://ria.ru/20221109/usmanov-1830165802.html

Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ

Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022

Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ

Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает британская газета... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:25

2022-11-09T11:25

2022-11-09T11:25

в мире

узбекистан

евросоюз

алишер усманов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники."По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждений, Ташкент использовал недавние встречи между чиновниками из Узбекистана и ЕС для выражения озабоченности по поводу санкций. Центральноазиатская страна также оказывает Усманову юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве против Брюсселя, если блок отклонит просьбы об отмене ограничений", - сообщает газета в среду.Представитель Усманова в ответ на запрос газеты заявил, что санкции препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам.Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что режим санкций ЕС предусматривает для всех включенных в списки лиц и организаций возможность оспорить внесение в Суде ЕС.В сентябре сестра Усманова Саодат Нарзиева была удалена из списка лиц, попавших под персональные санкции "за подрыв суверенитета Украины".ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, евросоюз, алишер усманов