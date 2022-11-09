Узбекистан просит ЕС отменить санкции против Усманова, пишут СМИ
Financial Times: Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова
Алишер Усманов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждений, Ташкент использовал недавние встречи между чиновниками из Узбекистана и ЕС для выражения озабоченности по поводу санкций. Центральноазиатская страна также оказывает Усманову юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве против Брюсселя, если блок отклонит просьбы об отмене ограничений", - сообщает газета в среду.
Представитель Усманова в ответ на запрос газеты заявил, что санкции препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам.
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что режим санкций ЕС предусматривает для всех включенных в списки лиц и организаций возможность оспорить внесение в Суде ЕС.
В сентябре сестра Усманова Саодат Нарзиева была удалена из списка лиц, попавших под персональные санкции "за подрыв суверенитета Украины".
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.