https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830322604.html

В "Укрнафте" заявили, что уплачивали все налоги

В "Укрнафте" заявили, что уплачивали все налоги - РИА Новости, 09.11.2022

В "Укрнафте" заявили, что уплачивали все налоги

В национализированной компании "Укрнафта" заявили, что компания не имеет задолженностей по уплате налогов, в том числе акцизного сбора, потребовали опровержения РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:22

2022-11-09T18:22

2022-11-09T18:22

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алексей данилов

укрнафта

служба безопасности украины

укртатнафта

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В национализированной компании "Укрнафта" заявили, что компания не имеет задолженностей по уплате налогов, в том числе акцизного сбора, потребовали опровержения информации от Службы безопасности Украины."В связи с распространением в СМИ недостоверной информации про уклонение от уплаты налогов компанией "Укрнафта" компания заявляет: в 2022 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила налоговые обязательства, перенаправив в бюджеты разных уровне 18,2 миллиарда гривен (около 450 миллионов долларов). Компания не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе акцизного сбора... Напоминаем представителям СБУ и СМИ, что "Укрнафта" и "Укртатнафта", которая владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, являются двумя разными субъектами хозяйствования. В связи с этим требуем от СБУ опровергнуть недостоверную информацию, а журналистов просим проверять информацию и публиковать лишь достоверные сведения", - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook*.Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии. В ведомстве уточнили, что это связано с решением о принудительном отчуждении в госсобственность "акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта". Также Служба безопасности Украины заявила, что подозревает менеджмент национализированной компании "Укрнафта" в уклонении от уплаты налогов, в частности обязательного акцизного сбора за 2022 год.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830238903.html

https://ria.ru/20221103/nalog-1829137465.html

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в мире, украина, алексей данилов, укрнафта, служба безопасности украины, укртатнафта