В "Укрнафте" заявили, что уплачивали все налоги
В "Укрнафте" отрицают наличие задолженности по уплате налогов, о которой писали СМИ
Заправочная станция "Укрнафта" . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В национализированной компании "Укрнафта" заявили, что компания не имеет задолженностей по уплате налогов, в том числе акцизного сбора, потребовали опровержения информации от Службы безопасности Украины.
"В связи с распространением в СМИ недостоверной информации про уклонение от уплаты налогов компанией "Укрнафта" компания заявляет: в 2022 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила налоговые обязательства, перенаправив в бюджеты разных уровне 18,2 миллиарда гривен (около 450 миллионов долларов). Компания не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе акцизного сбора... Напоминаем представителям СБУ и СМИ, что "Укрнафта" и "Укртатнафта", которая владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, являются двумя разными субъектами хозяйствования. В связи с этим требуем от СБУ опровергнуть недостоверную информацию, а журналистов просим проверять информацию и публиковать лишь достоверные сведения", - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook*.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии. В ведомстве уточнили, что это связано с решением о принудительном отчуждении в госсобственность "акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта". Также Служба безопасности Украины заявила, что подозревает менеджмент национализированной компании "Укрнафта" в уклонении от уплаты налогов, в частности обязательного акцизного сбора за 2022 год.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
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