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В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми - РИА Новости, 09.11.2022
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В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми
В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми - РИА Новости, 09.11.2022
В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми
Работа центрального офиса национализированного предприятия "Укрнафта" с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:21
2022-11-09T12:45
в мире
укрнафта
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Работа центрального офиса национализированного предприятия "Укрнафта" с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует, сообщила пресс-служба компании.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе "Укрнафты" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, работа парализована."Начиная с 20.00 (21.00 мск) 8 ноября работа центрального офиса "Укрнафты" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении компании в Facebook*.По информации предприятия, представители акционеров компании "Нафтогаз" и минобороны Украины "не предоставили документы, касающиеся деятельности общества в новом формате, решение суда, санкционирующее проведение силовых действий, также отсутствует".В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html
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в мире, укрнафта, украина
В мире, Укрнафта, Украина
12:21 09.11.2022 (обновлено: 12:45 09.11.2022)
 
В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми

В национализированной "Укрнафте" заявили, что ее офис заблокировали вооруженные люди

© UkrnaftaЗаправочная станция компании "Укрнафта"
Заправочная станция компании Укрнафта
© Ukrnafta
Заправочная станция компании "Укрнафта" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Работа центрального офиса национализированного предприятия "Укрнафта" с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует, сообщила пресс-служба компании.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе "Укрнафты" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, работа парализована.
"Начиная с 20.00 (21.00 мск) 8 ноября работа центрального офиса "Укрнафты" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении компании в Facebook*.
По информации предприятия, представители акционеров компании "Нафтогаз" и минобороны Украины "не предоставили документы, касающиеся деятельности общества в новом формате, решение суда, санкционирующее проведение силовых действий, также отсутствует".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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