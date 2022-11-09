https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830185996.html

В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми

В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми - РИА Новости, 09.11.2022

В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми

Работа центрального офиса национализированного предприятия "Укрнафта" с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:21

2022-11-09T12:21

2022-11-09T12:45

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Работа центрального офиса национализированного предприятия "Укрнафта" с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует, сообщила пресс-служба компании.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе "Укрнафты" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, работа парализована."Начиная с 20.00 (21.00 мск) 8 ноября работа центрального офиса "Укрнафты" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении компании в Facebook*.По информации предприятия, представители акционеров компании "Нафтогаз" и минобороны Украины "не предоставили документы, касающиеся деятельности общества в новом формате, решение суда, санкционирующее проведение силовых действий, также отсутствует".В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html

https://ria.ru/20221109/krym-1830128374.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, укрнафта, украина