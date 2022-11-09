12:21 09.11.2022 (обновлено: 12:45 09.11.2022)
В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми
В национализированной "Укрнафте" заявили, что ее офис заблокировали вооруженные люди
Заправочная станция компании "Укрнафта" . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Работа центрального офиса национализированного предприятия "Укрнафта" с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует, сообщила пресс-служба компании.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе "Укрнафты" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, работа парализована.
"Начиная с 20.00 (21.00 мск) 8 ноября работа центрального офиса "Укрнафты" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении компании в Facebook*.
По информации предприятия, представители акционеров компании "Нафтогаз" и минобороны Украины "не предоставили документы, касающиеся деятельности общества в новом формате, решение суда, санкционирующее проведение силовых действий, также отсутствует".
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
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