https://ria.ru/20221109/ukraina-1830165427.html

В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск

В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск - РИА Новости, 09.11.2022

В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск

В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:24

2022-11-09T11:24

2022-11-09T11:24

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по региону."Восьмого ноября силовики совместно с сотрудниками полиции… поблизости от села Александровка Каланчакского муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как сообщается, при обследовании тайника было установлено, что он заминирован. Оружие и боеприпасы были уничтожены на месте.

https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html

россия

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр