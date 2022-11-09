https://ria.ru/20221109/ukraina-1830165427.html
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск - РИА Новости, 09.11.2022
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск
В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:24
2022-11-09T11:24
2022-11-09T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_43:171:817:607_1920x0_80_0_0_0496a44b4b4b79635ca94ef65b25c8cb.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по региону."Восьмого ноября силовики совместно с сотрудниками полиции… поблизости от села Александровка Каланчакского муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как сообщается, при обследовании тайника было установлено, что он заминирован. Оружие и боеприпасы были уничтожены на месте.
https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_65:220:581:607_1920x0_80_0_0_8c2453f6c7f9489fd790e97f8ed36a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск
МВД нашло в Херсонской области оставленный и заминированный ВСУ тайник с оружием