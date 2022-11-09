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В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830165427.html
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск - РИА Новости, 09.11.2022
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск
В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:24
2022-11-09T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по региону."Восьмого ноября силовики совместно с сотрудниками полиции… поблизости от села Александровка Каланчакского муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как сообщается, при обследовании тайника было установлено, что он заминирован. Оружие и боеприпасы были уничтожены на месте.
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россия
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безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:24 09.11.2022
 
В Херсонской области нашли заминированный тайник с оружием украинских войск

МВД нашло в Херсонской области оставленный и заминированный ВСУ тайник с оружием

© РИА НовостиАвтомобиль полиции в Херсоне
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими войсками, все вооружение уничтожено на месте, сообщает ГУ МВД по региону.
"Восьмого ноября силовики совместно с сотрудниками полиции… поблизости от села Александровка Каланчакского муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как сообщается, при обследовании тайника было установлено, что он заминирован. Оружие и боеприпасы были уничтожены на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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