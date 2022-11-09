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Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/udar-1830112549.html
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T05:22
2022-11-09T05:22
специальная военная операция на украине
стаханов
сша
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.50 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221106/obstrel-1829476099.html
стаханов
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стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
05:22 09.11.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.50 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Работа следователей на месте обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 14:47Специальная военная операция на Украине
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтахановСШАЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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