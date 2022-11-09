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Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T05:22
2022-11-09T05:22
2022-11-09T05:22
специальная военная операция на украине
стаханов
сша
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.50 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221106/obstrel-1829476099.html
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стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову