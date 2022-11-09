https://ria.ru/20221109/ubiystvo-1830175210.html

Жителя Улан-Удэ забили насмерть при приеме на работу в ЧОП

Жителя Улан-Удэ забили насмерть при приеме на работу в ЧОП - РИА Новости, 09.11.2022

Жителя Улан-Удэ забили насмерть при приеме на работу в ЧОП

Работнику одного из ЧОПов Улан-Удэ, устраивавшему бои без правил для новых сотрудников, предъявлено обвинение: в ходе одного из "собеседований" кандидата в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:51

2022-11-09T11:51

2022-11-09T11:51

происшествия

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Работнику одного из ЧОПов Улан-Удэ, устраивавшему бои без правил для новых сотрудников, предъявлено обвинение: в ходе одного из "собеседований" кандидата в охранники забили насмерть, сообщает управление СК по Бурятии."В Советском районе руководителю одного из структурных подразделений частного охранного предприятия предъявлено обвинение в превышении полномочий и принуждении свидетелей к даче ложных показаний", - говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что обвиняемый самовольно установил правила ко вновь принимаемым на работу сотрудникам – так, условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка было последовательное участие в трех спаррингах с разными бойцами по две минуты (как при поступлении в элитные войсковые подразделения). Разрешались любые удары. В конце августа после одного из таких "собеседований" 21-летний претендент был жестоко избит и впоследствии скончался. По факту было возбуждено уголовное дело.Как выяснило следствие, обвиняемый – организатор боев - шантажировал и угрожал подчиненным, принуждая давать ложные показания в том, что потерпевший не участвовал в боях, а потерял сознание после обычных физических нагрузок. Сейчас фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html

улан-удэ

республика бурятия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия