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Грузовой корабль "Тяньчжоу-4" отстыковался от китайской станции "Тяньгун"

Грузовой корабль "Тяньчжоу-4" отстыковался от китайской станции "Тяньгун" - РИА Новости, 09.11.2022

Грузовой корабль "Тяньчжоу-4" отстыковался от китайской станции "Тяньгун"

Космический грузовой корабль "Тяньчжоу-4" в среду успешно отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:53

2022-11-09T11:53

2022-11-09T11:53

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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Космический грузовой корабль "Тяньчжоу-4" в среду успешно отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", передает Центральное телевидение Китая."9 ноября 2022 года в 14.55 по пекинскому времени (9.55 мск) грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4", выполнив запланированную миссию, успешно отстыковался от космической станции", - сообщает телеканал со ссылкой на управление программы пилотируемых полетов КНР.Грузовой корабль "Тяньчжоу-4" в начале мая доставил на орбиту топливо, оборудование, расходные материалы и прочие грузы, необходимые для жизни и работы экипажа на станции.Управление программы пилотируемых полетов КНР в среду в официальном аккаунте в социальной сети WeChat сообщило, что в ближайшее время планируется запуск к станции космического грузового корабля "Тяньчжоу-5".Базовую конфигурацию космической станции "Тяньгун" в настоящее время составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. При дальнейшей эксплуатации к станции можно будет одновременно пристыковать максимум два пилотируемых корабля (во время смены экипажа) и один грузовой, и в таком случае весь комплекс из трех модулей и трех кораблей будет весить порядка 90 тонн. На данный момент к станции из трех отсеков пристыкован пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14".Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" весом 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь". Первого ноября со станцией состыковался лабораторный модуль "Мэнтянь".Общее жилое пространство станции после завершения строительства достигает примерно 110 кубических метров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".

https://ria.ru/20221108/soglasheniya-1830014978.html

https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос