https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830346251.html

В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ

В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ - РИА Новости, 09.11.2022

В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ

В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:37

2022-11-09T19:37

2022-11-09T19:37

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/96/1520489661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d9a061c6f124081c5d8a95268a44a47.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий, говорится в указе президента РФ Владимира Путина."В реализации такой государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности и иные органы публичной власти в пределах своих полномочий", - сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.Уточняется, что госполитика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и международного сотрудничества. Она в том числе предполагает совершенствование системы господдержки культурных и образовательных проектов, методов воспитания детей и молодежи, работы правоохранительных органов по профилактике и пресечению распространения деструктивной идеологии.

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830328393.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество