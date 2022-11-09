https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830346251.html
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ - РИА Новости, 09.11.2022
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ
В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:37
2022-11-09T19:37
2022-11-09T19:37
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий, говорится в указе президента РФ Владимира Путина."В реализации такой государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности и иные органы публичной власти в пределах своих полномочий", - сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.Уточняется, что госполитика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и международного сотрудничества. Она в том числе предполагает совершенствование системы господдержки культурных и образовательных проектов, методов воспитания детей и молодежи, работы правоохранительных органов по профилактике и пресечению распространения деструктивной идеологии.
https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830328393.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ
Госполитикой по сохранению ценностей будут заниматься в том числе МВД и ФСБ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий, говорится в указе
президента РФ Владимира Путина.
"В реализации такой государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности и иные органы публичной власти в пределах своих полномочий", - сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Уточняется, что госполитика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и международного сотрудничества. Она в том числе предполагает совершенствование системы господдержки культурных и образовательных проектов, методов воспитания детей и молодежи, работы правоохранительных органов по профилактике и пресечению распространения деструктивной идеологии.