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В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ - РИА Новости, 09.11.2022
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В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ - РИА Новости, 09.11.2022
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ
В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:37
2022-11-09T19:37
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий, говорится в указе президента РФ Владимира Путина."В реализации такой государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности и иные органы публичной власти в пределах своих полномочий", - сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.Уточняется, что госполитика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и международного сотрудничества. Она в том числе предполагает совершенствование системы господдержки культурных и образовательных проектов, методов воспитания детей и молодежи, работы правоохранительных органов по профилактике и пресечению распространения деструктивной идеологии.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
19:37 09.11.2022
 
В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ

Госполитикой по сохранению ценностей будут заниматься в том числе МВД и ФСБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЧасы и герб на здании Федеральной службы безопасности
Часы и герб на здании Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Часы и герб на здании Федеральной службы безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
"В реализации такой государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности и иные органы публичной власти в пределах своих полномочий", - сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:46
В основах госполитики перечислили традиционные ценности
Уточняется, что госполитика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и международного сотрудничества. Она в том числе предполагает совершенствование системы господдержки культурных и образовательных проектов, методов воспитания детей и молодежи, работы правоохранительных органов по профилактике и пресечению распространения деструктивной идеологии.
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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