https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830328393.html
В основах госполитики перечислили традиционные ценности
В основах госполитики перечислили традиционные ценности - РИА Новости, 09.11.2022
В основах госполитики перечислили традиционные ценности
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:46
2022-11-09T18:46
2022-11-09T18:46
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, преемственность поколений и единство народов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - говорится в документе.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830323201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
В основах госполитики перечислили традиционные ценности
Указ: традиционные ценности кроме жизни включают историческую память и единство народов