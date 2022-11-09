https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830328393.html

В основах госполитики перечислили традиционные ценности

В основах госполитики перечислили традиционные ценности - РИА Новости, 09.11.2022

В основах госполитики перечислили традиционные ценности

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:46

2022-11-09T18:46

2022-11-09T18:46

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, преемственность поколений и единство народов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - говорится в документе.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830323201.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество