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В основах госполитики перечислили традиционные ценности - РИА Новости, 09.11.2022
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В основах госполитики перечислили традиционные ценности
В основах госполитики перечислили традиционные ценности - РИА Новости, 09.11.2022
В основах госполитики перечислили традиционные ценности
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:46
2022-11-09T18:46
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, преемственность поколений и единство народов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - говорится в документе.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:46 09.11.2022
 
В основах госполитики перечислили традиционные ценности

Указ: традиционные ценности кроме жизни включают историческую память и единство народов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, преемственность поколений и единство народов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:24
Россия будет укреплять и продвигать традиционные семейные ценности
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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