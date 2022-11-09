https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830323201.html

Россия будет укреплять и продвигать традиционные семейные ценности

Россия будет укреплять и продвигать традиционные семейные ценности - РИА Новости, 09.11.2022

Россия будет укреплять и продвигать традиционные семейные ценности

Россия будет укреплять и продвигать традиционные семейные ценности, в том числе защищать институт брака как союза мужчины и женщины, следует из указа президента РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:24

2022-11-09T18:24

2022-11-09T18:24

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет укреплять и продвигать традиционные семейные ценности, в том числе защищать институт брака как союза мужчины и женщины, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Реализация стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" предполагает решение следующих задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.. сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей (в том числе защита института брака как союза мужчины и женщины), обеспечение преемственности поколений, забота о достойной жизни старшего поколения, формирование представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20221109/soglasie-1830312278.html

россия

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владимир путин, россия